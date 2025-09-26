À la veille du match de la 6e journée de Ligue 1 entre le PSG et l’AJ Auxerre (21h05), Luis Enrique a donné des nouvelles de son groupe.

Interrogé sur la longue absence annoncée ce matin de Marquinhos, survenue lors de la dernière action du Classicode ce lundi, Luis Enrique l’a analysée avec philosophie. « Cela a été une semaine très différente des autres. Marquinhos absent ? C’est le football, c’est la normalité et il faut s’adapter à toute cette situation, a-t-il affirmé en conférence de presse. Je ne suis pas préoccupé parce que c’est le haut niveau. J’ai zéro préoccupation et c’est une faculté que je cherche à transmettre à mes supporters et mes joueurs. Tout est planifié avec mes dirigeants. On va rater des choses mais c’est la vie. Il faut l’accepter. »

Luis Enrique continue de marteler le message au sujet de la défaite à Marseille (0-1). « J’ai analysé le Classico et je pense qu’on a fait un très bon match. On ne méritait pas de perdre ce match, c’est mon opinion et j’accepte le résultat, a-t-il soufflé. Maintenant, nous respectons beaucoup cette équipe d’Auxerre parce qu’on se rappelle qu’ils nous ont donné du fil à retordre la saison dernière mais on cherche à améliorer des choses par rapport à Marseille. On a fait une excellente semaine d’entraînement. »

Relancé pour savoir s’il nourrissait des regrets au sujet du mercato, notamment quand il voit le nombre de blessés au PSG en ce début de saison, Luis Enrique ne s’est pas démonté : « Ce n’est pas facile de trouver des joueurs pour notre projet, donc je ne changerai rien et n’ai aucun regret au sujet du mercato estival même quand je vois les blessures. Ce n’est pas facile de trouver des joueurs pour jouer à Paris, ce n’est pas comme d’aller acheter à Auchan ! »