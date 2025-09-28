Le coach du PSG a dit tout le bien qu’il pense du Portugais.

A 40 ans, Cristiano Ronaldo continue de faire trembler les filets avec la sélection portugaise comme avec son club d’Al-Nassr, lui qui totalise déjà 4 buts en quatre matchs dans le championnat saoudien. De quoi impressionné Luis Enrique, très élogieux au moment de répondre à une question sur CR7.

« CR7 ? C’est un compétiteur sans date d’expiration »

« Beaucoup disent que CR7 est fini. Moi, je vois un homme de 40 ans qui marque encore et qui joue au plus haut niveau. La grandeur n’est pas discutable : Cristiano Ronaldo, c’est la discipline. Il ne joue pas pour l’argent, il en a déjà. Ronaldo joue pour la fierté, la passion, l’honneur et la gloire. C’est un compétiteur sans date d’expiration, un homme qui continuera de courir même si le monde tente de l’arrêter. »