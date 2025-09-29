L’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, était présent en conférence de presse ce midi, à la veille de la réception de l’Ajax Amsterdam au Vélodrome en Champions League.

Victoire impérative contre l’Ajax

« On veut gagner tous les matchs. On a une équipe qui est forte, toujours en construction mais qui est forte. L’Ajax est une bonne équipe. Ils ont une histoire, une identité qui est claire. Mais nous aussi. On veut gagner pour le classement, pour les supporters. On l’a mérité la saison dernière, avec une saison difficile. »

Réussir l’entame de match

« Les supporters sont toujours importants, surtout dans ce stade. Mais notre comportement doit être bon. Le début de match contre le PSG, avec tellement de caractère, a fait que même le public a joué le match. L’entame doit toujours être très très forte. C’est comme ça qu’on doit créer de la magie… »

Aucun doute sur Paixao

« Je n’aime pas trop cette question car ça fait que deux mois qu’il s’est blessé, il n’est pas dans une condition optimale. Il est fort, il l’a déjà montré en Ligue des champions. Mais il n’est pas à 100%, c’est normal car ça fait que deux mois qu’il s’est blessé. »

Aubameyang crucial pour l’OM

« Quand je choisis mes 11 joueurs, beaucoup d’éléments sont pris en compte, et même l’aspect du temps de jeu. Je mets toujours l’équipe qui me semble être la meilleure. Ça veut aussi dire préserver mes joueurs qui ont joué beaucoup de match. Aubameyang est une valeur ajoutée et, physiquement, il est très bien. Il est crucial pour l’OM. »

Clément avec Gouiri

« J’espère faire les bons choix. Pour un aspect d’énergie physique et mental. Tout le monde doit donner sa contribution au résultat. Aubameyang a joué 30 minutes contre le PSG mais il a été déterminant, comme contre Strasbourg. Gouiri, il est beaucoup critiqué mais je lui ai parlé et je l’ai rassuré. Contre Strasbourg, il a manqué deux buts mais il a travaillé, il s’est battu, il s’est bien comporté. Les buts vont venir. Comme la saison dernière. Ce qui compte est ce qu’on donne à l’équipe. »