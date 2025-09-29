ASSE : Horneland s’invite dans la polémique arbitrale
OM : l’Ajax, la Champions League, Paixao… les mots forts de De Zerbi

L'entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi, lors d'une conférence de presse.
Raphaël Nouet
29 septembre 2025

L’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, était présent en conférence de presse ce midi, à la veille de la réception de l’Ajax Amsterdam au Vélodrome en Champions League.

Victoire impérative contre l’Ajax

« On veut gagner tous les matchs. On a une équipe qui est forte, toujours en construction mais qui est forte. L’Ajax est une bonne équipe. Ils ont une histoire, une identité qui est claire. Mais nous aussi. On veut gagner pour le classement, pour les supporters. On l’a mérité la saison dernière, avec une saison difficile. »

Réussir l’entame de match

« Les supporters sont toujours importants, surtout dans ce stade. Mais notre comportement doit être bon. Le début de match contre le PSG, avec tellement de caractère, a fait que même le public a joué le match. L’entame doit toujours être très très forte. C’est comme ça qu’on doit créer de la magie… »

Aucun doute sur Paixao

« Je n’aime pas trop cette question car ça fait que deux mois qu’il s’est blessé, il n’est pas dans une condition optimale. Il est fort, il l’a déjà montré en Ligue des champions. Mais il n’est pas à 100%, c’est normal car ça fait que deux mois qu’il s’est blessé. »

Aubameyang crucial pour l’OM

« Quand je choisis mes 11 joueurs, beaucoup d’éléments sont pris en compte, et même l’aspect du temps de jeu. Je mets toujours l’équipe qui me semble être la meilleure. Ça veut aussi dire préserver mes joueurs qui ont joué beaucoup de match. Aubameyang est une valeur ajoutée et, physiquement, il est très bien. Il est crucial pour l’OM. »

Clément avec Gouiri

« J’espère faire les bons choix. Pour un aspect d’énergie physique et mental. Tout le monde doit donner sa contribution au résultat. Aubameyang a joué 30 minutes contre le PSG mais il a été déterminant, comme contre Strasbourg. Gouiri, il est beaucoup critiqué mais je lui ai parlé et je l’ai rassuré. Contre Strasbourg, il a manqué deux buts mais il a travaillé, il s’est battu, il s’est bien comporté. Les buts vont venir. Comme la saison dernière. Ce qui compte est ce qu’on donne à l’équipe. »

Ligue des championsOM
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, après la défaite contre Guingamp.
ASSE...

ASSE : Horneland s’invite dans la polémique arbitrale

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi, lors d'une conférence de presse.
Ligue des champions...

OM : l’Ajax, la Champions League, Paixao… les mots forts de De Zerbi

Par Raphaël Nouet
Joao Neves en action lors de PSG-Atalanta.
Mercato...

PSG Mercato : la menace Manchester City s’éloigne pour Joao Neves

Par Raphaël Nouet
Hansi Flick et Luis Enrique discutant après un Allemagne-Espagne à la Coupe du monde 2022.
FC Barcelone...

FC Barcelone : niveau remontada, Flick fait mieux que Guardiola et Luis Enrique !

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, saluant les supporters après le nul à Rennes.
Ligue 1...

RC Lens : Pierre Sage s’est trouvé une bête noire du côté de Rennes

Par Raphaël Nouet
Paulo Fonseca à la descente du bus de l'OL.
Ligue 1...

L’OL, seul rival du PSG avec Fonseca sur le banc !

Par Raphaël Nouet
Pierre-Emerick Aubameyang remplaçant Igor Paixao lors du match entre l'OM et le PSG.
Ligue des champions...

L’OM tient deux armes fatales contre l’Ajax !

Par Raphaël Nouet
Patrick Guillou avant un match de Coupe de France qu'il commentait pour beIN.
ASSE...

ASSE : manque d’humilité, vanité, suffisance… Guillou dégomme les Verts !

Par Raphaël Nouet
Lamine Yamal sur le banc au coup d'envoi du match entre le FC Barcelone et la Real Sociedad.
FC Barcelone...

FC Barcelone : Yamal au cœur d’une énorme polémique après le PSG ?

Par Raphaël Nouet
La déception des joueurs du PSG lors de leur défaite au Vélodrome.
Ligue 1...

PSG : une psychose touche l’effectif à cause des blessures

Par Raphaël Nouet
Le président exécutif du Stade Rennais, Arnaud Pouille, lors du derby contre Lorient.
Ligue 1...

Stade Rennais : Arnaud Pouille débarqué en même temps qu’Habib Beye ?

Par Raphaël Nouet
Léo Dubois lors d'un match avec Galatasaray.
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : un joueur fâché avec Kita sur le retour ?

Par Raphaël Nouet
Robert Lewandowski célébrant son but lors de FC Barcelone-Real Sociedad avec Lamine Yamal.
FC Barcelone...

Le FC Barcelone et Lamine Yamal éclipsent totalement le Real Madrid

Par Raphaël Nouet
Dominik Greif dégageant le ballon devant Olivier Giroud lors de Lille-Lyon.
FC Nantes...

OM, FC Nantes, RC Lens, OL : ils sont dans l’équipe type de la 6e journée de L1

Par Raphaël Nouet
Djylian N'Guessan reprenant un ballon de la tête lors d'un match amical de l'ASSE cet été.
ASSE...

ASSE Mercato : un club de L1 a fait une offre énorme pour N’Guessan !

Par Raphaël Nouet
Roberto De Zerbi avec, en fond, un drapeau en hommage à Bernard Tapie.
Ligue 1...

OM : Roberto De Zerbi s’est trouvé un point commun avec.. Bernard Tapie !

Par Raphaël Nouet
Florian Thauvin célébrant le match nul à Rennes avec les supporters du RC Lens.
Equipe de France...

RC Lens : Thauvin interpelle Deschamps pour un retour chez les Bleus !

Par Raphaël Nouet
Martim Fernandes lors du match amical du FC Porto face à l'Atlético Madrid cet été.
Mercato...

PSG Mercato : 3 recrues cet hiver, dont un remplaçant à Hakimi !

Par Raphaël Nouet
Habib Beye encourageant ses joueurs le long de la ligne de touche contre Lens.
Ligue 1...

Stade Rennais – RC Lens : Beye bientôt débarqué, son remplaçant déjà trouvé ?

Par Raphaël Nouet
ASSE : Tanguy Ahile répond aux supporters des Verts après sa célébration
ASSE...

ASSE : Tanguy Ahile répond aux supporters des Verts après sa célébration

Par William Tertrin
RC Lens : Robin Risser détaille son arrêt XXL face au Stade Rennais
Ligue 1...

RC Lens : Robin Risser détaille son arrêt XXL face au Stade Rennais

Par William Tertrin
La famille Yamal à Paris
Compétitions...

FC Barcelone : le père de Lamine Yamal veut éjecter Nicki Nicole !

Par Bastien Aubert
FC Nantes : les Canaris craignent un terrible coup dur pour Johann Lepenant
FC Nantes...

FC Nantes : les Canaris craignent un terrible coup dur pour Johann Lepenant

Par William Tertrin
Ousmane Dembélé lors de PSG-Angers.
Ligue 1...

Le PSG a pris une décision pour accélérer le retour d’Ousmane Dembélé

Par William Tertrin

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet