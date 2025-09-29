L’Argentin pourrait rater le match de demain contre l’Ajax.

Leonardo Balerdi est incertain pour le match OM-Ajax de mardi. En effet, le défenseur argentin ne participe pas à la séance qui se déroule actuellement à Marseille. Il est victime d’un pépin physique et est incertain pour le match face à l’Ajax ce mardi, annonce RMC.

Deux absents côté Ajax

Le média indique aussi que l’Ajax ne pourra pas compter sur deux de ses attaquants les plus expérimentés, à savoir Wout Weghorst et Kasper Dolberg. Blessés, ils n’ont pas fait le voyage.