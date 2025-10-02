Le gardien de l’OM Geronimo Rulli est l’un des trois joueurs les mieux notés de la Champions League depuis le coup d’envoi de la nouvelle édition, avec Kylian Mbappé.

Ca ne surprendra pas les supporters marseillais mais Geronimo Rulli est le troisième joueur le mieux noté de la Champions League cette saison avec une moyenne de 8.80 sur ses deux premiers matchs. Il n’est devancé que par Kylian Mbappé (8,85) et Harry Kane (9,35). Les notes sont attribués par le célèbre site de statistiques Sofascore. Elles sont assez révélatrices de l’importance prise par l’Argentin dans les deux bonnes performances marseillaises en cette entame de C1.

Décisif face au Real puis contre l’Ajax

Car même si l’OM s’est incliné à Madrid (1-2) sur deux pénaltys de… Kylian Mbappé, la performance des hommes de Roberto De Zerbi a été excellente. Ils ont pu rêver à un exploit au Bernabeu jusque dans les dernières minutes grâce aux nombreuses parades de Rulli. Face à l’Ajax (4-0) mardi, l’ancien portier des Lanciers a eu moins de travail et il a failli payer cher un mauvais dégagement au pied. Mais il a quand même réussi deux arrêts décisifs en seconde période, quand les Néerlandais poussaient pour réduire le score.

Recruté à l’été 2024 alors qu’il était mis au placard à l’Ajax, Geronimo Rulli a été prépondérant dans la belle saison marseillaise ayant permis au club de renouer avec la Champions League. Et il semble parti sur les mêmes bases en 2025-26.