La FIFA va changer le format du Mondial des Clubs, dont la première édition de la nouvelle mouture a eu lieu cette année. Il y aura plus d’équipes, notamment trois pour les grands pays européens.

La FIFA estime que le Mondial des Clubs, qui s’est tenu en juin et juillet aux Etats-Unis, a été une réussite. Qu’importe que la compétition se soit jouée dans des stades à moitié vide la plupart du temps ou qu’un club comme le PSG, qui est allé jusqu’en finale, voit ses meilleurs joueurs se blesser les uns après les autres faute d’une préparation suffisante cet été. L’instance internationale est même en train de réfléchir à une compétition encore plus élargie, qui pourrait permettre à l’OM et à l’OL de participer à la prochaine édition !

Trois clubs invités par pays

Car le souci, c’est que lors de cette édition 2025, des clubs comme le FC Barcelone et le Napoli n’ont pas été « qualifiés ». Cela parce qu’ils n’ont pas remporté la Champions League lors des quatre années précédentes ni bien figuré au classement UEFA. L’idée de la FIFA serait de faire en sorte que trois clubs par grand pays soit présent au rendez-vous. S’ils ne sont pas bien placés au classement UEFA, ils pourraient être invités parce qu’ils ont été champion national ou tout simplement pour leur prestige. Parce que dans le cas de la L1, vu la domination parisienne grâce au dopage financier, difficile d’imaginer Marseille ou Lyon être sacré…

En outre, la FIFA aurait décidé de rester sur une temporalité de quatre années. Pas question de faire le Mondial des Clubs tous les deux ans, comme les clubs les plus puissants l’ont réclamé. Il se pourrait donc qu’en 2029, l’OM et l’OL accompagnent le PSG au Qatar, en Arabie Saoudite ou dans n’importe quel autre pays désireux d’accueillir l’épreuve.