L’expression « Le groupe vit bien » n’a jamais pris autant de sens qu’à l’OL cette saison. Les joueurs sont soudés au plus haut point et cela se ressent sur le terrain.

Ce jeudi, avant la 2e journée de la phase de la Ligue de la C3 qui verra l’OL accueillir le Red Bull Salzbourg, L’Equipe dévoile des secrets de la vie interne du club rhodanien. Et l’on comprend mieux pourquoi les Gones réussissent un début de saison canon avec une 2e place inattendue en Ligue 1 ! Les joueurs n’ont jamais semblé aussi proches les uns des autres et les cadres ont même mis en place des actions assez inédites à un aussi niveau.

Une partie des primes reversée au personnel

L’acte fondateur est un barbecue organisé chez Mahamadou Diawara avant la première journée de championnat à Lens (1-0). La soirée s’est étirée jusque très tard, avec notamment des parties du jeu Loups-Garous. « Une soirée incroyable », selon plusieurs Gones. On apprend aussi que Malick Fofana, Rachid Ghezzal, Moussa Niakhaté et Khalis Merah parient entre eux sur les matches de la Champions League depuis le début de la saison. Le perdant a un gage, comme par exemple laver les crampons des trois autres pendant une semaine. Le brassard est également confié à un jeune au coup de sifflet final des matches gagnés afin que ce soit lui qui aille en priorité communier avec les supporters.

Enfin, l’anecdote la plus marquante : les nouveaux cadres de l’effectif ont demandé à la direction, en début de saison, que tous les employés proches du groupe pro (kinés, analystes vidéo, intendants, nutritionnistes…) perçoivent une partie de leur prime de victoire. « Ca donne une énergie commune énorme, tout le monde est désormais intéressé en cas de victoire, les joueurs pensent à nous et ça donne envie de se dépouiller toute la semaine », déclare l’un de ces employés.