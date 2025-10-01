Les mots de Tanner Tessmann à la veille du match de l’OL face à Salzbourg en Ligue Europa.

Arrivé en France à l’été 2024, Tanner Tessmann prend encore le temps de découvrir un nouveau rythme et un nouvel environnement, tant sur le plan sportif que culturel. Le milieu américain, présent en conférence de presse ce mercredi avant le match de l’OL contre Salzbourg en Ligue Europa, s’est confié sur son intégration dans l’équipe, son adaptation au pays et ses objectifs personnels.

Pour Tessmann, auteur de 2 buts cette saison, la saison a débuté sous de bons auspices. “Je me sens bien, on a connu pas mal de victoires. Nous avons bien commencé la saison, l’équipe fonctionne bien. Mais nous n’avons joué que quelques matchs, ce n’est que le début. Il faut continuer à travailler.” Le jeune joueur reconnaît l’importance de l’expérience acquise aux côtés des joueurs présents depuis plus longtemps : “J’ai beaucoup appris avec les joueurs expérimentés qui étaient là l’an dernier. Ça m’a permis une bonne mise en route.”

« Tout le monde adhère au projet du coach »

La présaison avec le nouvel entraîneur a également été déterminante. “C’était notre première présaison avec Paulo et on a bien compris ce qu’il attendait de l’équipe. Dans ce système, chacun sait ce qu’il a à faire. La saison sera longue, il n’y a pas eu de déclic précis, mais la présaison m’a beaucoup aidé avec des matchs difficiles. On a beaucoup appris durant cette période. Tout le monde adhère au projet du coach, on travaille les uns pour les autres. Je pense que la présaison nous a vraiment aidés.”

Au sein du vestiaire, l’ambiance est également un facteur clé de réussite. “Oui, il y a eu des arrivées de nouveaux joueurs. Beaucoup de jeunes sont arrivés avec une bonne attitude. Nous avons un groupe de bons gars qui veulent jouer ensemble et travailler ensemble. On est un groupe qui aime être ensemble, qui aime travailler ensemble et se sacrifier les uns pour les autres. Ça nous aide sur et en dehors du terrain. En plus, on gagne. Il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs, mais aussi beaucoup de nouveaux copains.”

Tessmann adore la France

Tessmann ne cache pas son émerveillement face à la vie en France. “L’atmosphère dans le stade est incroyable. Je n’avais jamais connu ça en MLS. La ville est sympa, la culture est très riche avec beaucoup de choses : le cinéma, la nourriture… On essaye de profiter à fond de la culture avec ma femme, car on sait qu’on ne sera pas là pour toujours. C’est une bénédiction pour nous d’être ici. Mais ce que je préfère par-dessus tout, ce sont les fans, les supporters. À chaque match à domicile, j’adore sentir leur énergie.”

Concernant la réception de Salzbourg, Tessmann se montre ambitieux pour atteindre de gros objectifs avec l’OL. “On les a étudiés. C’est une équipe intense, agressive, donc il va falloir qu’on soit prêt à se battre. On va essayer de garder le ballon, de dominer. On a fait un bon début en Europa League, mais il n’y a que huit matchs, donc il faut prendre le plus de points possibles. On va tout faire pour gagner à domicile et aller le plus loin possible dans cette compétition.”

Propos rapportés par le site officiel de l’OL.