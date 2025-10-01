FC Barcelone Mercato : Julian Alvarez répond à l’intérêt du Barça
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OL : Tanner Tessmann se lâche sur sa vie en France et ses objectifs à Lyon

OL : Tanner Tessmann se lâche sur sa vie en France et ses objectifs à Lyon
William Tertrin
1 octobre 2025

Les mots de Tanner Tessmann à la veille du match de l’OL face à Salzbourg en Ligue Europa.

Arrivé en France à l’été 2024, Tanner Tessmann prend encore le temps de découvrir un nouveau rythme et un nouvel environnement, tant sur le plan sportif que culturel. Le milieu américain, présent en conférence de presse ce mercredi avant le match de l’OL contre Salzbourg en Ligue Europa, s’est confié sur son intégration dans l’équipe, son adaptation au pays et ses objectifs personnels.

Pour Tessmann, auteur de 2 buts cette saison, la saison a débuté sous de bons auspices. “Je me sens bien, on a connu pas mal de victoires. Nous avons bien commencé la saison, l’équipe fonctionne bien. Mais nous n’avons joué que quelques matchs, ce n’est que le début. Il faut continuer à travailler.” Le jeune joueur reconnaît l’importance de l’expérience acquise aux côtés des joueurs présents depuis plus longtemps : “J’ai beaucoup appris avec les joueurs expérimentés qui étaient là l’an dernier. Ça m’a permis une bonne mise en route.”

« Tout le monde adhère au projet du coach »

La présaison avec le nouvel entraîneur a également été déterminante. “C’était notre première présaison avec Paulo et on a bien compris ce qu’il attendait de l’équipe. Dans ce système, chacun sait ce qu’il a à faire. La saison sera longue, il n’y a pas eu de déclic précis, mais la présaison m’a beaucoup aidé avec des matchs difficiles. On a beaucoup appris durant cette période. Tout le monde adhère au projet du coach, on travaille les uns pour les autres. Je pense que la présaison nous a vraiment aidés.”

Au sein du vestiaire, l’ambiance est également un facteur clé de réussite. “Oui, il y a eu des arrivées de nouveaux joueurs. Beaucoup de jeunes sont arrivés avec une bonne attitude. Nous avons un groupe de bons gars qui veulent jouer ensemble et travailler ensemble. On est un groupe qui aime être ensemble, qui aime travailler ensemble et se sacrifier les uns pour les autres. Ça nous aide sur et en dehors du terrain. En plus, on gagne. Il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs, mais aussi beaucoup de nouveaux copains.”

Tessmann adore la France

Tessmann ne cache pas son émerveillement face à la vie en France. “L’atmosphère dans le stade est incroyable. Je n’avais jamais connu ça en MLS. La ville est sympa, la culture est très riche avec beaucoup de choses : le cinéma, la nourriture… On essaye de profiter à fond de la culture avec ma femme, car on sait qu’on ne sera pas là pour toujours. C’est une bénédiction pour nous d’être ici. Mais ce que je préfère par-dessus tout, ce sont les fans, les supporters. À chaque match à domicile, j’adore sentir leur énergie.”

Concernant la réception de Salzbourg, Tessmann se montre ambitieux pour atteindre de gros objectifs avec l’OL. “On les a étudiés. C’est une équipe intense, agressive, donc il va falloir qu’on soit prêt à se battre. On va essayer de garder le ballon, de dominer. On a fait un bon début en Europa League, mais il n’y a que huit matchs, donc il faut prendre le plus de points possibles. On va tout faire pour gagner à domicile et aller le plus loin possible dans cette compétition.”

Propos rapportés par le site officiel de l’OL.

Ligue EuropaOL
#CONFÉRENCE DE PRESSE#DÉCLARATIONS

Les plus lus

Le FC Barcelone chambre déjà le PSG avant le match !
FC Barcelone...

Le FC Barcelone chambre déjà le PSG avant le match !

Par William Tertrin
FC Barcelone Mercato : Julian Alvarez répond à l’intérêt du Barça
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : Julian Alvarez répond à l’intérêt du Barça

Par William Tertrin
Pierre Sage saluant Habib Beye avant Rennes-Lens.
Ligue 1...

RC Lens : Pierre Sage a-t-il vraiment été le meilleur entraîneur de L1 en septembre ?

Par Raphaël Nouet
Real Madrid : Federico Valverde brise le silence pour répondre à la polémique
Ligue des champions...

Real Madrid : Federico Valverde brise le silence pour répondre à la polémique

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : énorme nouvelle pour l’avenir d’un titulaire de Luis Castro !
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : énorme nouvelle pour l’avenir d’un titulaire de Luis Castro !

Par William Tertrin
OL : Tanner Tessmann se lâche sur sa vie en France et ses objectifs à Lyon
Ligue Europa...

OL : Tanner Tessmann se lâche sur sa vie en France et ses objectifs à Lyon

Par William Tertrin
Lamine Yamal face à Nuno Mendes lors du dernier Portugal-Espagne.
FC Barcelone...

FC Barcelone – PSG : qui de Mendes ou de Yamal va remporter le match dans le match ?

Par Raphaël Nouet
Un ancien attaquant du PSG révèle avoir refusé l’OM plusieurs fois
Mercato...

Un ancien attaquant du PSG révèle avoir refusé l’OM plusieurs fois

Par William Tertrin
FC Barcelone Mercato : un géant européen a tenté sa chance pour Koundé… Deco révèle tout !
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : un géant européen a tenté sa chance pour Koundé… Deco révèle tout !

Par William Tertrin
John Textor assistant à un match de Botafogo avec un maillot du club brésilien sur le dos.
Ligue 1...

OL : les supporters de Botafogo cartonnent aussi John Textor !

Par Raphaël Nouet
RC Lens : quand un Lensois a détruit un cadre du vestiaire… devant tout le monde !
Ligue 1...

RC Lens : quand un Lensois a détruit un cadre du vestiaire… devant tout le monde !

Par William Tertrin
L'entraîneur de l'OL, Paulo Fonseca, répondant aux journalistes après une séance.
Ligue Europa...

OL : Fonseca loue l’atmosphère au sein du club avant Salzbourg

Par Raphaël Nouet
Federico Valverde lors du derby entre l'Atlético et le Real Madrid.
Ligue des champions...

Real Madrid : Valverde remonté contre Xabi Alonso, la preuve en vidéo !

Par Raphaël Nouet
Hansi Flick lors d'un entraînement du FC Barcelone.
FC Barcelone...

FC Barcelone – PSG : le groupe blaugrana avec un retour et quatre absences majeures

Par Raphaël Nouet
Lucas Stassin célébrant avec ses partenaires après son but à Amiens.
Mercato...

Stade Rennais Mercato : la rumeur Stassin (ASSE) relancée par son changement d’agent !

Par Raphaël Nouet
Eric Garcia en action avec le FC Barcelone face au Rayo Vallecano.
FC Barcelone...

FC Barcelone – PSG : un Blaugrana sous-coté dans le viseur parisien !

Par Raphaël Nouet
Florian Thauvin en action lors du match entre le RC Lens et le Stade Rennais.
Ligue 1...

RC Lens : Thauvin décroche une première récompense

Par Raphaël Nouet
Pierre-Emerick Aubameyang célébrant son but contre l'Ajax avec Matt O'Riley.
Ligue des champions...

OM – Ajax : la réponse couillue d’Aubameyang à la polémique sur son âge

Par Raphaël Nouet
Lucas Stassin célébrant son but victorieux pour l'ASSE à Amiens.
ASSE...

ASSE Mercato : la décision de Stassin qui pourrait tout changer pour son avenir

Par Raphaël Nouet
Hansi Flick et Luis Enrique bras dessus, bras dessous après Allemagne-Espagne en 2022.
FC Barcelone...

FC Barcelone – PSG : Flick vs Luis Enrique, un précédent rassurant… pour Paris !

Par Raphaël Nouet
Une caméra de télévision placée à la Beaujoire.
FC Nantes...

Droits TV : une bonne surprise pour les clubs de L1

Par Raphaël Nouet
Ibrahima Konaté relançant lors d'un match de Liverpool à Anfield.
Mercato...

Real Madrid Mercato : après Saliba, clap de fin aussi pour Konaté ?

Par Raphaël Nouet
Bruno Genesio et Olivier Létang en discussion avant un match du LOSC.
Ligue 1...

LOSC – OL : pour la FFF, Genesio et Létang ont vrillé pour rien !

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi, avant le match contre l'Ajax en Champions League.
Ligue des champions...

OM – Ajax : De Zerbi a dévoilé le tournant de la saison

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet