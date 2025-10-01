L’entraîneur de l’OL, Paulo Fonseca, était présent en conférence de presse ce mercredi, à la veille de la réception de Salzbourg en Europa League.

Il craint le pressing de Salzbourg

« Salzbourg a fait un grand match contre Porto et aurait mérité un autre résultat. Ils ont de l’expérience dans la compétition. C’est une équipe très verticale avec des joueurs très rapides devant. C’est une équipe de contre-pressing, très réactive. »

Une ambiance très saine à l’OL

« Nous avons une magnifique atmosphère, avec les structures et la direction. L’humilité est la qualité première de ce groupe. Nous sommes une équipe qui travaille ensemble. Cette atmosphère, cette unité, sont importantes pour gagner. »

Il loue la progression de Tessmann

« Je ne suis pas surpris de sa progression. C’est un joueur qui a énormément évolué défensivement. Par le passé, il était facilement éliminé, et aujourd’hui il est beaucoup plus solide dans ce domaine. »

La prolongation de De Carvalho

« Il a beaucoup progressé, c’est un joueur agressif défensivement mais c’est un jeune joueur avec beaucoup de courage. C’est un joueur de qualité dans les petits espaces. Il prend les bonnes décisions rapidement. Il sera le futur de l’OL. »