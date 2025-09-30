Le jeune milieu de l’OL hésiterait à donner suite aux avances de l’Algérie.

Révélation de l’OL, Khalis Merah a su se faire une place dans la rotation de Paulo Fonseca depuis le début de la saison. Le jeune milieu de terrain formé à Lyon a convaincu le coach portugais dès les premiers matches de préparation et il incarne désormais la nouvelle génération à l’OL.

L’Algérie convoite Merah

Et selon La Gazette du Fennec, Merah (18 ans) a été approché par la fédération algérienne de football. Le père du joueur a été contacté par la FAF afin d’évoquer une possible sélection chez les jeunes. En réponse, il aurait indiqué que c’était à son fils de prendre la décision. Une réponse qui aurait refroidi la fédération algérienne. Khalis Merah est pour l’heure international français, avec les U20.