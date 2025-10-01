OL : un absent dans le groupe de Paulo Fonseca pour affronter Salzbourg

Le groupe de l’OL pour affronter le Red Bull Salzbourg en Ligue Europa.

Ce jeudi soir, l’OL reçoit le Red Bull Salzbourg pour la 2e journée de Ligue Europa. À cette occasion, Paulo Fonseca a convoqué un groupe de 21 joueurs. Rachid Ghezzal ne sera pas de la partie, lui qui n’est pas encore au point physiquement. De son côté, Corentin Tolisso revient de suspension, alors que le jeune Téo Barišić est également de retour.

Le groupe de l’OL

Greif, Diarra, Konan – Tagliafico, Niakhaté, Kluivert, Mata, Barišić, Maitland-Niles – Tessmann, Karabec, Tolisso, Šulc, Morton, de Carvalho, Merah – Fofana, Moreira, Satriano, Molebe, Gomes Rodriguez.