Gonçalo Ramos a fait tomber un record de Kylian Mbappé mercredi lors du succès du PSG à Barcelone.

C’est à la 90e que le match entre le Barça et le PSG a pris une autre tournure, mercredi soir. Il y avait 1-1 lorsqu’Achraf Hakimi a délivré un magnifique centre du pied droit pour Gonçalo Ramos, entré à la 72e, et qui a trompé Szczesny pour offrir la victoire au PSG. L’attaquant portugais a inscrit son 34e but sous le maillot parisien, mais surtout sa 17e réalisation en tant que remplaçant.

17 buts pour Ramos en tant que remplaçant

Le Portugais dépasse désormais Kylian Mbappé, qui détenait jusqu’à présent le record avec 16 buts inscrits en sortie de banc. Derrière les chiffres, l’engagement du Portugais sur la pelouse de Montjuic ne trompe pas. À peine entré, il s’est démarqué par son pressing intelligent, son implication défensive (3 duels au sol remportés sur 4, 1 duel aérien remporté sur 2) et sa présence physique, souvent saluée par Luis Enrique. Son adaptation rapide aux failles du Barça a permis d’éteindre les derniers espoirs catalans. Son entrée victorieuse confirme que ce rôle tactique de « finisseur » en sortie de banc semble être taillé sur mesure pour Ramos. Pour comprendre comment le coach gère ce profil, retrouvez la récente décision de Luis Enrique sur l’avenir de Gonçalo Ramos au PSG.

Après avoir fait tomber le record de Mbappé, Ramos pose la question centrale : a-t-il trouvé sa vocation comme supersub, ou reste-t-il à un déclic d’être enfin indiscutable chez les champions d’Europe ? Le débat reste ouvert…