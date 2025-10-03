OL : Comment Paulo Fonseca a transformé un club condamné en machine à gagner !

Qui aurait cru à ce scénario hollywoodien ? Il y a quelques mois à peine, l’Olympique Lyonnais était au bord du gouffre : relégation administrative en Ligue 2, départs massifs (Lacazette, Cherki, Matic, Perri, Veretout, Mikautadze, Kumbedi…) et un effectif décimé. Bref, tous les ingrédients d’une catastrophe annoncée.

👉 Et pourtant, l’OL version 2025-2026 est en train de défier toutes les lois du football.

Des recrues inconnues devenues des héros

On parlait de mercato “low cost”, de paris hasardeux… Résultat ? Des révélations XXL !

Dominik Grief , le gardien slovaque que personne ne connaissait, vient d’enchaîner 4 clean sheets en 4 matchs . Un record qui commence déjà à écrire la légende de l’OL.

, le gardien slovaque que personne ne connaissait, vient d’enchaîner . Un record qui commence déjà à écrire la légende de l’OL. Tyler Morton , arraché à Liverpool pour une dizaine de millions, est déjà dans la discussion des meilleurs milieux de Ligue 1 . Vision, impact, intelligence de jeu : il fait oublier Matic en un claquement de doigts.

, arraché à Liverpool pour une dizaine de millions, est . Vision, impact, intelligence de jeu : il fait oublier Matic en un claquement de doigts. Martin Satriano , buteur hier face au Red Bull Salzbourg, prouve qu’il a l’ADN des grands attaquants.

, buteur hier face au Red Bull Salzbourg, prouve qu’il a l’ADN des grands attaquants. Adam Karabec, son pied gauche est une baguette magique qui illumine le jeu lyonnais à chaque ballon touché.

Seul bémol : Pavel Sulc peine encore à trouver sa place. Mais vu la dynamique, son heure viendra.

Une défense de fer

On l’attendait au tournant après son transfert à 30 millions d’euros : Moussa Niakhaté est devenu le patron incontesté de la défense lyonnaise. Résultat ? 7 clean sheets en 8 matchs ! Une solidité défensive qui rappelle les plus grandes années de l’OL.

Le génie Fonseca

Et derrière ce miracle, un homme : Paulo Fonseca.

Avec un effectif réduit, il a su imposer un état d’esprit, une rigueur tactique et un jeu collectif qui transcendent chaque joueur. Ce Lyon-là n’a plus peur de personne.

De condamné à la Ligue 2 à prétendant au podium de Ligue 1 : l’OL est en train de vivre une métamorphose historique.

La saison est encore longue, mais une chose est sûre : Paulo Fonseca a réveillé le géant endormi.