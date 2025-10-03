OL : Comment Paulo Fonseca a transformé un club condamné en machine à gagner !
Qui aurait cru à ce scénario hollywoodien ? Il y a quelques mois à peine, l’Olympique Lyonnais était au bord du gouffre : relégation administrative en Ligue 2, départs massifs (Lacazette, Cherki, Matic, Perri, Veretout, Mikautadze, Kumbedi…) et un effectif décimé. Bref, tous les ingrédients d’une catastrophe annoncée.
👉 Et pourtant, l’OL version 2025-2026 est en train de défier toutes les lois du football.
Des recrues inconnues devenues des héros
On parlait de mercato “low cost”, de paris hasardeux… Résultat ? Des révélations XXL !
- Dominik Grief, le gardien slovaque que personne ne connaissait, vient d’enchaîner 4 clean sheets en 4 matchs. Un record qui commence déjà à écrire la légende de l’OL.
- Tyler Morton, arraché à Liverpool pour une dizaine de millions, est déjà dans la discussion des meilleurs milieux de Ligue 1. Vision, impact, intelligence de jeu : il fait oublier Matic en un claquement de doigts.
- Martin Satriano, buteur hier face au Red Bull Salzbourg, prouve qu’il a l’ADN des grands attaquants.
- Adam Karabec, son pied gauche est une baguette magique qui illumine le jeu lyonnais à chaque ballon touché.
Seul bémol : Pavel Sulc peine encore à trouver sa place. Mais vu la dynamique, son heure viendra.
Une défense de fer
On l’attendait au tournant après son transfert à 30 millions d’euros : Moussa Niakhaté est devenu le patron incontesté de la défense lyonnaise. Résultat ? 7 clean sheets en 8 matchs ! Une solidité défensive qui rappelle les plus grandes années de l’OL.
Le génie Fonseca
Et derrière ce miracle, un homme : Paulo Fonseca.
Avec un effectif réduit, il a su imposer un état d’esprit, une rigueur tactique et un jeu collectif qui transcendent chaque joueur. Ce Lyon-là n’a plus peur de personne.
De condamné à la Ligue 2 à prétendant au podium de Ligue 1 : l’OL est en train de vivre une métamorphose historique.
La saison est encore longue, mais une chose est sûre : Paulo Fonseca a réveillé le géant endormi.