Malgré l’absence de son nom lors des derniers rassemblements, Corentin Tolisso continue de rêver des bleus. Capitaine d’un Olympique Lyonnais en pleine reconstruction, le milieu de terrain affiche une obstination remarquable. Pour lui, la sélection n’est ni un souvenir, ni un renoncement.

Tolisso affiche sa détermination après la victoire de Lyon

Après une victoire convaincante de Lyon face à Salzbourg, Tolisso n’a éludé aucune question sur sa situation internationale :

« À chaque fois qu’il y a une liste, on m’interroge sur ma non-convocation… Je n’y suis pas, c’est comme ça. Il faut que je travaille encore plus pour en faire partie. Le plus important, c’est de se donner à fond au quotidien. En tout cas, je n’abandonnerai pas, je ne lâcherai rien. Tant qu’il y a de l’espoir, j’y croirai. »

31 ans, 28 sélections en équipe de France

2 buts en 7 matches de Ligue 1 cette saison

Près de 520 minutes disputées en championnat, 100% des matches comme titulaire

Après deux années minées par les blessures, le retour au premier plan de Tolisso se veut manifeste. Il entend le prouver chaque semaine sur la pelouse, là où tout se joue vraiment.

Le regard de Didier Deschamps sur le cas Tolisso

Interrogé sur l’avenir du Lyonnais chez les Bleus, Didier Deschamps mise sur la transparence et la confiance. Le sélectionneur ne ferme jamais complètement la porte aux anciens, mais opte aujourd’hui pour la fraîcheur de la jeunesse :

« Il fait partie des présélectionnés. Il peut être amené à être appelé. Il fait de très bonnes choses à Lyon après avoir enchaîné des années compliquées avec les blessures. Mais je vois ça dans un avenir un peu plus lointain. J’ai choisi pour l’instant de faire confiance à des joueurs plus jeunes, avec moins d’expérience. »

Un avenir encore ouvert en Bleus ?

La porte de l’équipe nationale reste entrouverte pour les trentenaires combatifs. Si Deschamps privilégie une relève prometteuse, il n’exclut pas une nouvelle convocation pour Tolisso si sa dynamique se confirme.

Polyvalence au cœur du jeu, profil technique et expérience des grands rendez-vous

Contrat Lyonnais jusqu’en 2027, responsabilités accrues dans le vestiaire

Forme physique revue à la hausse, après avoir surmonté plusieurs blessures

Au soir de chaque match, Tolisso demeure dans le viseur national. Sa persévérance rappelle que rien n’est jamais figé en football, surtout pour ceux qui refusent d’abandonner leur rêve international.