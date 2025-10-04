Jean-Louis Leca a tout tenté cet été pour faire venir Lassine Sinayoko, en vain. Ce samedi soir, il ne retrouvera pas les dirigeants qu’il a vivement critiqués publiquement.

Ce samedi soir, le RC Lens retrouve l’AJ Auxerre pour le match de la 7e journée de Ligue 1. Une rencontre au-dessus de laquelle plane encore légèrement l’affaire Lassine Sinayoko, mais qui se déroulera sans son principal protagoniste côté nordiste. En effet, Jean-Louis Leca, qui avait fustigé la direction auxerroise après l’échec du transfert de l’attaquant malien, n’est plus en France pour raisons professionnelles, rapporte L’Équipe.

Benjamin Parrot chargé d’apaiser les tensions

Un départ qui tombe à pic, diront certains, au moment des retrouvailles entre les deux clubs. Sur place, ce sera donc Benjamin Parrot, le directeur général du RC Lens, qui mènera la délégation et tentera de rétablir un climat plus serein. Car si la brouille a été vécue différemment des deux côtés, chacun assure aujourd’hui vouloir tourner la page. Le traditionnel pot d’avant-match pourrait ainsi servir à sceller une forme d’apaisement, même si tous observeront avec attention la prestation de Sinayoko, resté à l’AJA malgré les convoitises lensoises.