Bousculée par une équipe du Montpellier HSC sans complexe (2-0), l’AS Saint-Étienne a sécurisé une victoire précieuse à la Mosson dans la première demi-heure en affichant quelques lacunes. Analyse en 3 points d’un succès dont le score ne dit pas tout.

Larsonneur avait la baraka

Gautier Larsonneur a vécu quelques coups de chaud hier à la Mosson. Dès la première incursion montpelliéraine dans sa surface, le portier de l’ASSE a vu un montant le sauver une première fois avant un bis repetita en fin de première période. Œuvre d’Alexandre Mendy. Si le capitaine des Verts a encore brillé par ailleurs – malgré une pointe au niveau de la rate sans conséquence dans le premier acte – cela ne doit pas occulter qu’il a eu la baraka durant tout le match. Voir le MHSC réduire le score, voire égaliser, n’aurait rien eu d’infâmant.

Les Verts ne peuvent pas se plaindre de l’arbitrage

Debout en tribune de presse, non loin de Franck Sylvestre, Philippe Delaye s’arrache encore les cheveux. L’ancienne gloire du MHSC était scandalisé par le penalty non sifflé suite à un ceinturage en règle de Joao Ferreira dans la surface stéphanoise en seconde période. Le défenseur portugais, trimballé par Nathanaël Mbuku sur son côté avant de glisser dans l’axe, aurait même pu écoper d’un carton rouge. Cette action résume à elle seule le sentiment local au sujet d’un arbitrage pro stéphanois, les Verts ayant largement eu les faveurs des hommes en noir malgré le jaune collé à Eirik Horneland pour un trop-plein d’énergie.

Des errances notables en défense

On l’a dit : Ferreira n’a pas dissipé tous les doutes à son sujet depuis son arrivée à l’ASSE cet été même si son passage dans l’axe à la sortie de Chico Lamba à la pause – compilée à l’entrée de Dennis Appiah à son poste – a fait naître un peu plus de sécurité. Globalement, seul Mickaël Nadé (sans compter Larsonneur) donne des gages de sûreté à une défense peu rassurante depuis plusieurs matches. Malgré une passe décisive après un débordement bien senti sur le deuxième but de Zuriko Davitashviki, Ebenezer Annan a par exemple commis quelques errances qui auraient pu coûter cher, comme cette relance totalement farfelue dans l’axe en fin de premier acte. Le retour de Maxime Bernauer ne sera pas de trop après sa suspension.

Bastien AUBERT, à la Mosson