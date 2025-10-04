Real Madrid : la compo de Xabi Alonso pour affronter Villarreal
ASSE : la compo d’Eirik Horneland pour affronter Montpellier
William Tertrin
4 octobre 2025

Voici les compos officielles du match entre Montpellier et l’ASSE.

Ce samedi, pour la 9e journée de Ligue 2, l’ASSE se déplace sur la pelouse de Montpellier. Découvrez ci-dessous les compositions officielles alignées par Zoumana Camara et Eirik Horneland. Coup d’envoi à 20 heures au stade de la Mosson.

Les compos officielles

MHSC : Ngapandouetnbu – El-Hannach, Omeragic (cap), Jullien, Mincarelli – Chennahi, Everson – Pays, Savanier, Mbuku – Mendy.

ASSE : Larsonneur (cap) – Ferreira, Lamba, Nadé, Annan – Jaber, Tardieu, Miladinović – Boakye, Stassin, Davitashvili.

