Après le troisième but de l’OM à Metz, la rencontre a été interrompue à cause de bagarres en tribunes. Ce samedi, le match opposant le FC Metz à l’Olympique de Marseille a été marqué par des incidents dans les tribunes, alors que l’OM menait 3 à 0 après 76 minutes. Après le troisième but signé […]