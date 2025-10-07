Équipe de France : Mbappé (Real Madrid) au cœur d’une nouvelle polémique après Barcola (PSG) !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Revue de presse : nouvelles révélations chocs sur Beye à Rennes, Thauvin se démarque déjà en Bleu

La joie de Florian Thauvin après son but face au LOSC.
Laurent Hess
7 octobre 2025

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Monaco pense à Motta

Les jours d’Adi Hütter à l’AS Monaco sont comptés. Si le nom d’Edin Terzić est apparu lundi matin pour remplacer l’Autrichien sur le Rocher, un autre nom est évoqué. D’après le journaliste espagnol Matteo Moretto, Thiago Motta est également apprécié. L’ancien milieu du PSG est libre depuis son licenciement de la Juventus Turin en mars dernier.

RC Lens : Thauvin se démarque déjà en Bleu

Florian Thauvin est de retour en équipe de France suite à la blessure de Bradley Barcola. Auteur de débuts remarquables avec le RC Lens, l’ailier de 32 ans a donc été récompensé par Didier Deschamps… lui qui n’a plus été appelé depuis 77 matches en Bleu ! Il s’agit du plus gros écart entre deux convocations pour un joueur dans l’histoire de la sélection nationale. 

« Quand je l’ai eu cet été, on a parlé de beaucoup de choses mais bien sûr que je lui ai aussi parlé des Bleus, explique le directeur sportif du RC Lens Jean-Louis Leca à L’Équipe. Quand je vois la dureté du Championnat italien, quand je vois ses datas physiques, je me dis que chez nous, il va performer et que ça peut lui ouvrir des portes. Et je sais qu’on sait faire. On a mis en valeur des Clauss, des Openda, des Samba pour leurs sélections. Je ne pensais pas que ça irait aussi vite pour les Bleus. Mais finalement, c’est logique que le sélectionneur ait envie de le voir. » 

RC Strasbourg : la banderole de la discorde 

Les ultras du RC Strasbourg du groupe UB90 ont dénoncé la censure d’une banderole affichée lors du match contre Angers, qui demandait le départ des actionnaires BlueCo, également propriétaires de Chelsea. Malgré une victoire facile (5-0) et une troisième place en Ligue 1, les tensions entre la direction du club alsacien et certains de ses supporters restent donc plus vives que jamais. La banderole, qui affichait « BlueCo out », avait été validée par les services de sécurité avant d’être arrachée pendant la rencontre par des membres du service d’ordre.

« Les personnes qui ont retiré la bâche « BlueCo out » ne sont pas mises en cause: elles ont agi sur ordre. C’est aux donneurs d’ordre de motiver leurs choix. La bâche « BlueCo out » a passé le contrôle de sécurité à l’entrée du stade, conformément aux mesures établies par le club, au même titre que notre banderole du soir annoncée dans notre communiqué. Nous rappelons que cette bâche relève de la liberté d’expression, elle respectait les CGV et le règlement intérieur, et a été déployée de manière calme, pacifique et respectueuse, sans provocation », explique un communiqué des UB90. Pour rappel, la colère des ultras strasbourgeois a notamment augmenté à la mi-septembre, après l’annonce du transfert du capitaine Emanuel Emegha à Chelsea pour la saison prochaine.

LOSC : Genesio a enfin un banc !

Très à cheval sur l’état d’esprit, Bruno Genesio, enfin satisfait par ses renforts estivaux au LOSC, a plusieurs fois loué l’importance de ses finisseurs depuis un mois. « C’est un très bon signal. J’ai la chance d’avoir un effectif très étoffé, en quantité et en qualité, mais encore faut-il que ceux qui ne débutent pas et qui ont une déception légitime, montrent ce qu’ils ont montré. C’est le cas depuis le début de saison, et ça démontre que ce groupe a une âme, des valeurs », détaille-t-il dans L’Équipe. 

Stade Rennais : nouvelles révélations sur Beye !

La situation se tend au Stade Rennais. Daniel Riolo a allumé la première mèche et Mohamed Toubache-Ter s’est engouffrée dans la brèche. « Le passage sur Samba & Fofana… c’est ce que j’avais annoncé durant l’été et on m’avait rétorqué ‘tu dis des conneries’. Et si ces joueurs agissent ainsi, c’est sûrement parce qu’ils ont compris que ce coach est double jeu avec eux, embraye-t-il sur X. La réalité c’est que le coach n’en a jamais été satisfait… et ça a dû venir aux oreilles des deux joueurs tout bonnement. Et cela n’a rien à voir avec le terrain… La connivence médiatique est sidérante. D’ailleurs, on entend plus ces gens… Le passage Létang-Stéphan est un fantasme… les deux ne s’apprécient pas mais ce qui est avancé n’est pas la vérité ! » Ambiance…

Ligue 1PSGStade Rennais
#A la une#MELTING-CLUBS

Les plus lus

Kylian Mbappé
Equipe de France...

Équipe de France : Mbappé (Real Madrid) au cœur d’une nouvelle polémique après Barcola (PSG) !

Par Bastien Aubert
Toni Kroos
FC Barcelone...

Real Madrid : Toni Kroos démonte le FC Barcelone et humilie Flick avec une punchline monstrueuse !

Par Bastien Aubert
Luis Castro (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : Pierre Ménès en remet une énorme couche sur Luis Castro ! 

Par Bastien Aubert
La joie de Florian Thauvin après son but face au LOSC.
Ligue 1...

Revue de presse : nouvelles révélations chocs sur Beye à Rennes, Thauvin se démarque déjà en Bleu

Par Laurent Hess
Facundo Medina (OM)
Ligue 1...

OM : Medina donne de ses nouvelles, c’est du très lourd ! 

Par Bastien Aubert
Olivier Dall'Oglio
ASSE...

ASSE : Dall’Oglio lâche deux nouvelles bombes sur le mercato de Kilmer

Par Bastien Aubert
Lamine Yamal (FC Barcelone)
FC Barcelone...

Real Madrid – FC Barcelone : on sait déjà si Yamal jouera le Clasico 

Par Bastien Aubert
Medhi Benatia (OM)
Mercato...

OL : Lyon marche sur les plates-bandes de l’OM au Mercato et choque toute la Ligue 1 !

Par Bastien Aubert
Hansi Flick lors d'un entraînement du FC Barcelone.
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : Rodrygo se lâche au Real Madrid, l’avenir de Flick déjà scellé au FC Barcelone 

Par Bastien Aubert
Sergio Conceiçao
FC Nantes...

FC Nantes : coup de tonnerre, le grand retour de Conceiçao en L1 se précise !

Par Bastien Aubert
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : « Il est mort dans le film », Daniel Riolo lâche une bombe sur l’avenir d’Habib Beye ! 

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE : Stassin rêve d’une autre équipe que le Stade Rennais 

Par Bastien Aubert
Adrien Rabiot (OM)
Ligue 1...

OM : Rabiot de retour dans le vestiaire marseillais, De Zerbi a musclé son jeu !

Par Bastien Aubert
Bradley Barcola (PSG)
Equipe de France...

Entre le PSG et la FFF, toute la vérité éclate dans la polémique Barcola !

Par Bastien Aubert
Ebenezer Annan (ASSE)
ASSE...

ASSE : quelle est la recrue estivale la moins convaincante ?

Par Bastien Aubert
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : Beye doit-il sauter pendant la trêve ?

Par Bastien Aubert
Lamine Yamal (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : le père de Yamal lance une énorme polémique avec Messi ! 

Par Bastien Aubert
OL : des soucis judiciaires pour l’ancien lyonnais Saïd Benrahma
Ligue 1...

OL : des soucis judiciaires pour l’ancien lyonnais Saïd Benrahma

Par Laurent Hess
FC Barcelone : après Séville, Flick et deux joueurs du Barça se font découper !
FC Barcelone...

FC Barcelone : après Séville, Flick et deux joueurs du Barça se font découper !

Par Laurent Hess
Stade Rennais : coup dur pour Seko Fofana
RC Lens...

Stade Rennais : coup dur pour Seko Fofana

Par Laurent Hess
OM Mercato : Greenwood nouvelle priorité d’un grand d’Europe ?
Liga...

OM Mercato : Greenwood nouvelle priorité d’un grand d’Europe ?

Par Laurent Hess
OL : Greif va rester à Lyon
OL...

OL : Greif va rester à Lyon

Par Laurent Hess
OM : Aguerd revient sur son agression à Marignane
Ligue 1...

OM : Aguerd revient sur son agression à Marignane

Par Laurent Hess
Mercato : le Real Madrid et le FC Barcelone s’arrachent un crack anglais !
Bundesliga...

Mercato : le Real Madrid et le FC Barcelone s’arrachent un crack anglais !

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet