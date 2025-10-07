Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Monaco pense à Motta

Les jours d’Adi Hütter à l’AS Monaco sont comptés. Si le nom d’Edin Terzić est apparu lundi matin pour remplacer l’Autrichien sur le Rocher, un autre nom est évoqué. D’après le journaliste espagnol Matteo Moretto, Thiago Motta est également apprécié. L’ancien milieu du PSG est libre depuis son licenciement de la Juventus Turin en mars dernier.

RC Lens : Thauvin se démarque déjà en Bleu

Florian Thauvin est de retour en équipe de France suite à la blessure de Bradley Barcola. Auteur de débuts remarquables avec le RC Lens, l’ailier de 32 ans a donc été récompensé par Didier Deschamps… lui qui n’a plus été appelé depuis 77 matches en Bleu ! Il s’agit du plus gros écart entre deux convocations pour un joueur dans l’histoire de la sélection nationale.

« Quand je l’ai eu cet été, on a parlé de beaucoup de choses mais bien sûr que je lui ai aussi parlé des Bleus, explique le directeur sportif du RC Lens Jean-Louis Leca à L’Équipe. Quand je vois la dureté du Championnat italien, quand je vois ses datas physiques, je me dis que chez nous, il va performer et que ça peut lui ouvrir des portes. Et je sais qu’on sait faire. On a mis en valeur des Clauss, des Openda, des Samba pour leurs sélections. Je ne pensais pas que ça irait aussi vite pour les Bleus. Mais finalement, c’est logique que le sélectionneur ait envie de le voir. »

RC Strasbourg : la banderole de la discorde

Les ultras du RC Strasbourg du groupe UB90 ont dénoncé la censure d’une banderole affichée lors du match contre Angers, qui demandait le départ des actionnaires BlueCo, également propriétaires de Chelsea. Malgré une victoire facile (5-0) et une troisième place en Ligue 1, les tensions entre la direction du club alsacien et certains de ses supporters restent donc plus vives que jamais. La banderole, qui affichait « BlueCo out », avait été validée par les services de sécurité avant d’être arrachée pendant la rencontre par des membres du service d’ordre.

« Les personnes qui ont retiré la bâche « BlueCo out » ne sont pas mises en cause: elles ont agi sur ordre. C’est aux donneurs d’ordre de motiver leurs choix. La bâche « BlueCo out » a passé le contrôle de sécurité à l’entrée du stade, conformément aux mesures établies par le club, au même titre que notre banderole du soir annoncée dans notre communiqué. Nous rappelons que cette bâche relève de la liberté d’expression, elle respectait les CGV et le règlement intérieur, et a été déployée de manière calme, pacifique et respectueuse, sans provocation », explique un communiqué des UB90. Pour rappel, la colère des ultras strasbourgeois a notamment augmenté à la mi-septembre, après l’annonce du transfert du capitaine Emanuel Emegha à Chelsea pour la saison prochaine.

LOSC : Genesio a enfin un banc !

Très à cheval sur l’état d’esprit, Bruno Genesio, enfin satisfait par ses renforts estivaux au LOSC, a plusieurs fois loué l’importance de ses finisseurs depuis un mois. « C’est un très bon signal. J’ai la chance d’avoir un effectif très étoffé, en quantité et en qualité, mais encore faut-il que ceux qui ne débutent pas et qui ont une déception légitime, montrent ce qu’ils ont montré. C’est le cas depuis le début de saison, et ça démontre que ce groupe a une âme, des valeurs », détaille-t-il dans L’Équipe.

Stade Rennais : nouvelles révélations sur Beye !

La situation se tend au Stade Rennais. Daniel Riolo a allumé la première mèche et Mohamed Toubache-Ter s’est engouffrée dans la brèche. « Le passage sur Samba & Fofana… c’est ce que j’avais annoncé durant l’été et on m’avait rétorqué ‘tu dis des conneries’. Et si ces joueurs agissent ainsi, c’est sûrement parce qu’ils ont compris que ce coach est double jeu avec eux, embraye-t-il sur X. La réalité c’est que le coach n’en a jamais été satisfait… et ça a dû venir aux oreilles des deux joueurs tout bonnement. Et cela n’a rien à voir avec le terrain… La connivence médiatique est sidérante. D’ailleurs, on entend plus ces gens… Le passage Létang-Stéphan est un fantasme… les deux ne s’apprécient pas mais ce qui est avancé n’est pas la vérité ! » Ambiance…