Revue de presse espagnole : Rodrygo se lâche au Real Madrid, l’avenir de Flick déjà scellé au FC Barcelone 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Stade Rennais : « Il est mort dans le film », Daniel Riolo lâche une bombe sur l’avenir d’Habib Beye ! 

Habib Beye (Stade Rennais)
Bastien Aubert
7 octobre 2025

Arrivé avec l’ambition de redresser un club en perte d’identité, Habib Beye vit déjà ses heures les plus compliquées sur le banc du Stade Rennais. Et selon Daniel Riolo, il n’en a plus pour longtemps sur le banc breton.

Daniel Riolo a lâché une véritable bombe hier soir en dévoilant des tensions internes explosives et un vestiaire du Stade Rennais au bord de la rupture. Le consultant de RMC Sport n’a pas mâché ses mots. « Comme tous les entraîneurs passés à Rennes, Habib Beye est en difficulté parce que le pouvoir est morcelé. On ne sait pas où est le pouvoir », explique-t-il, avant de dérouler un récit digne d’un scénario catastrophe. 

« Beye est mort dans le film »

Selon lui, deux cadres du vestiaire – Brice Samba et Seko Fofana – seraient en guerre ouverte avec leur entraîneur. Et les deux auraient décidé de le faire tomber. « Ces deux-là ont décidé qu’ils auraient sa peau. Donc, je vous le dis : Beye est mort dans le film. Ils trouvent que ce n’est pas un bon coach », lâche Riolo sans détour. Une phrase choc qui en dit long sur la situation. L’ancien défenseur de l’OM, présenté comme un meneur d’hommes proche de ses joueurs, serait aujourd’hui totalement isolé. Seul Valentin Rongier, fraîchement arrivé cet été, lui apporterait encore un vrai soutien. Les tensions auraient atteint un point de non-retour après le match rageant contre le RC Lens. 

Samba et Fofana veulent la peau de Beye

Toujours d’après Riolo, Samba et Fofana se seraient rendus dans le vestiaire lensois après le match… pour critiquer ouvertement leur coach devant des adversaires ! Un geste qui en dit long sur la fracture entre le staff et le vestiaire. « Beye a essayé de faire des réunions avec certains joueurs, mais ils ont refusé », poursuit le journaliste, révélant un climat explosif en interne. Au-delà du cas Beye, c’est tout le fonctionnement du Stade Rennais qui est une nouvelle fois pointé du doigt. Daniel Riolo insiste sur ce « pouvoir morcelé » qui gangrène le club depuis des années. Pour Beye, la situation devient donc intenable. Son sort semble scellé. 

Ligue 1Stade Rennais
#A la une#DÉCLARATIONS

Les plus lus

Hansi Flick lors d'un entraînement du FC Barcelone.
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : Rodrygo se lâche au Real Madrid, l’avenir de Flick déjà scellé au FC Barcelone 

Par Bastien Aubert
Sergio Conceiçao
FC Nantes...

FC Nantes : coup de tonnerre, le grand retour de Conceiçao en L1 se précise !

Par Bastien Aubert
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : « Il est mort dans le film », Daniel Riolo lâche une bombe sur l’avenir d’Habib Beye ! 

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE : Stassin rêve d’une autre équipe que le Stade Rennais 

Par Bastien Aubert
Adrien Rabiot (OM)
Ligue 1...

OM : Rabiot de retour dans le vestiaire marseillais, De Zerbi a musclé son jeu !

Par Bastien Aubert
Bradley Barcola (PSG)
Equipe de France...

Entre le PSG et la FFF, toute la vérité éclate dans la polémique Barcola !

Par Bastien Aubert
Ebenezer Annan (ASSE)
ASSE...

ASSE : quelle est la recrue estivale la moins convaincante ?

Par Bastien Aubert
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : Beye doit-il sauter pendant la trêve ?

Par Bastien Aubert
Lamine Yamal (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : le père de Yamal lance une énorme polémique avec Messi ! 

Par Bastien Aubert
OL : des soucis judiciaires pour l’ancien lyonnais Saïd Benrahma
Ligue 1...

OL : des soucis judiciaires pour l’ancien lyonnais Saïd Benrahma

Par Laurent Hess
FC Barcelone : après Séville, Flick et deux joueurs du Barça se font découper !
FC Barcelone...

FC Barcelone : après Séville, Flick et deux joueurs du Barça se font découper !

Par Laurent Hess
Stade Rennais : coup dur pour Seko Fofana
RC Lens...

Stade Rennais : coup dur pour Seko Fofana

Par Laurent Hess
OM Mercato : Greenwood nouvelle priorité d’un grand d’Europe ?
Liga...

OM Mercato : Greenwood nouvelle priorité d’un grand d’Europe ?

Par Laurent Hess
OL : Greif va rester à Lyon
OL...

OL : Greif va rester à Lyon

Par Laurent Hess
OM : Aguerd revient sur son agression à Marignane
Ligue 1...

OM : Aguerd revient sur son agression à Marignane

Par Laurent Hess
Mercato : le Real Madrid et le FC Barcelone s’arrachent un crack anglais !
Bundesliga...

Mercato : le Real Madrid et le FC Barcelone s’arrachent un crack anglais !

Par Laurent Hess
PSG : Alonzo lance un pavé dans la mare de Chevalier
LOSC...

PSG : Alonzo lance un pavé dans la mare de Chevalier

Par Laurent Hess
Polémique : Barcola blessé, le PSG allume la FFF !
Equipe de France...

Polémique : Barcola blessé, le PSG allume la FFF !

Par Laurent Hess
Stade Rennais : Habib Beye soutenu par Rongier… mais pas par sa direction !
Ligue 1...

Stade Rennais : Habib Beye soutenu par Rongier… mais pas par sa direction !

Par Laurent Hess
PSG, équipe de France : on en sait plus sur la blessure de Bradley Barcola
Equipe de France...

PSG, équipe de France : on en sait plus sur la blessure de Bradley Barcola

Par Laurent Hess
Florian Thauvin célébrant le match nul à Rennes avec les supporters du RC Lens.
AS Monaco...

Les infos du jour : Thauvin revient chez les Bleus, inquiétudes pour Mbappé et Barcola, Aguerd agressé

Par Laurent Hess
Equipe de France : Mbappé ne s’est pas entraîné
Equipe de France...

Equipe de France : Mbappé ne s’est pas entraîné

Par Laurent Hess
RC Lens, équipe de France : Thauvin de retour chez les Bleus !
Equipe de France...

RC Lens, équipe de France : Thauvin de retour chez les Bleus !

Par Laurent Hess
FC Nantes : une promesse des Canaris brille loin de Nantes
Equipe de France...

FC Nantes : une promesse des Canaris brille loin de Nantes

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet