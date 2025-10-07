ASSE : quelle est la recrue estivale la moins convaincante ?
Stade Rennais : Beye doit-il sauter pendant la trêve ?

Habib Beye (Stade Rennais)
Bastien Aubert
7 octobre 2025

Sur la sellette après le nouveau match nul du Stade Rennais au Havre (2-2), Habib Beye pourrait-il être évincé pendant la trêve internationale ? Nos journalistes Bastien Aubert et Laurent Hess lancent le débat.

« Trop d’écart entre les paroles et les actes »

« Il est sans doute prématuré pour certains d’envisager se séparer d’Habib Beye après sept journées de Ligue 1 mais, pour beaucoup d’autres, cette séquence semble une éternité. Lancé par un succès homérique et de prestige contre l’OM en ouverture du championnat (1-0), le collectif rennais n’a jamais vraiment confirmé depuis. Au-delà des prestations peu abouties sur le plan purement sportif, il semblerait surtout que Beye ne fasse plus l’unanimité au sein de son propre club. Plusieurs joueurs de l’équipe fanion ne comprendraient absolument pas le projet de club qu’il veut mettre en place et l’on ne peut pas dire que les explications du coach rennais soient très claires.

Il y a un écart criant entre les paroles et les actes. Et contrairement à d’autres, Beye n’a pas l’excuse d’un effectif au rabais, le recrutement impulsé par l’omniprésent Loïc Désiré ayant été à la hauteur cet été. Il y a peut-être tout simplement une incompatibilité idéologique qui ne passe pas et qui est va à rebours de l’état d’esprit affiché à dix contre l’OM. Un écran de fumée qui peut difficilement durer depuis le 15 août dernier… »

Bastien AUBERT

« Il faut lui laisser encore un peu de temps »

« Le Stade Rennais a accumulé les erreurs de casting depuis plus d’un an et je trouve qu’il est encore un peu tôt pour être convaincu qu’Habib Beye en est une. Sampaoli, Massara et son recrutement désastreux, ce n’est pas lui ! Le SRFC se relève de ces deux choix catastrophiques de l’été 2024. Sa campagne de recrutement a été beaucoup plus convaincante. Mais il est vrai que la mayonnaise tarde à prendre et qu’avec l’effectif qu’il a, Beye devrait avoir de meilleurs résultats.

Je comprends que les supporters bretons aient en travers de la gorge les récentes contre-performances de leur équipe : la défaite à Lorient, les nuls contre Nantes, Le Havre et même Lens. Mais de là à virer Beye dès le mois d’octobre… Perso, je lui donnerais jusqu’à fin décembre. »

Laurent HESS

Ligue 1Stade Rennais
#A la une#DÉBAT

