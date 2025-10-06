Le coach rennais semble de plus en plus isolé…

Après sept journées de Ligue 1, Rennes pointe à la 10e place du classement avec 10 points. Les Bretons ne comptent qu’une seule défaite, comme le PSG, mais son parxcours est jalonné de résultats décevants avec une lourde défaite à Lorient et des nuls peu glorieux contre Nantes, Lens (réduit à dix d’entrée de jeu) ou encore ce week-end au Havre. Lors du 0-0 face à Lens au Roazhon Park, une banderole (« Derby gâché par une 2e mi-temps à chier, on veut des guerriers sur la durée ») avait été déployé et une bordée de sifflets avait accompagné la fin de match. Dimanche, au stade Océane, des chants hostiles ont accompagné les Rennais lorsqu’ils sont venus remercier le parcage.

Pouille et Désiré muets

La situation d’Habib Beye semble s’être fragilisée. Dans ce contexte pesant, le coach du SRFC a pu compter sur le soutien de Valentin Rongier. « Tout le monde en fait, je trouve, un peu trop autour du Stade Rennais. On sait que dans le foot de haut niveau. il n’y a pas de temps à perdre. Mais on a encore besoin de temps. Les matchs le prouvent. Mais rassurez-vous, ce qu’il se passe en interne, on est très calme. On continue de travailler de la manière la plus sereine possible », a réagi l’ancien nantais hier. En revanche, côté dirigeants, c’est toujours silence radio. « Le silence du Président Arnaud Pouille et du directeur sportif Loïc Désiré, sollicités dimanche soir mais qui n’ont pas souhaité s’exprimer, n’aide sans doute pas à calmer la situation. Habib Beye se retrouve seul en première ligne », note RMC. En ajoutant : « Le calendrier post-trêve international offrira aux Rennais deux matchs de suite à domicile face à Auxerre et Nice pour montrer enfin de vrais progrès ». Et s’il n’y en avait pas, Pouille et Désiré pourraient-ils appuyer sur le bouton ? Réponse d’ici la fin du mois…