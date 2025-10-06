Il profite de la blessure de Barcola…

Florian Thauvin (32 ans) avait été performant en Serie A à Udine et il l’est en L1 depuis son retour en France, avec le Racing Club de Lens 2 buts en 7 apparitions. L’ailier droit était pré-sélectionné par Didier Deschamps et son retour en équipe de France est désormais acté.

Thauvin en Bleu, une première depuis 2019

Absent de l’équipe de France depuis six ans, Thauvin fait son grand retour en profitant de la blessure de Bradley Barcola. «Touché à la cuisse droite, l’attaquant parisien Bradley Barcola est remis à la disposition de son club. Il est remplacé par le Lensois Florian Thauvin. Bradley Barcola n’est pas en mesure d’honorer sa convocation pour le rassemblement du mois d’octobre», peut-on lire dans un communiqué de la FFF.