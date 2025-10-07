OM : De Zerbi, la phrase choc qui a secoué le vestiaire après le Mercato et l’affaire Rabiot !

À l’Olympique de Marseille, la trêve internationale a été l’occasion de faire le point. Et dans les couloirs du Vélodrome, une phrase de Roberto De Zerbi a marqué les esprits et secoué le vestiaire.

L’OM va mieux. Nettement mieux. Après un début de saison critiqué, notamment à cause du recrutement de fin de mercato et de l’affaire Rabiot, Roberto De Zerbi a choisi de transformer les doutes en moteur collectif. Selon RMC Sport, une déclaration choc a immédiatement trouvé un écho auprès des joueurs.

Le message était clair : face aux critiques et aux sceptiques, l’OM est « seul contre tous ». Une formule devenue presque une devise dans le vestiaire olympien. Les joueurs la reprennent à leur compte comme un cri de ralliement, une manière de transformer chaque interrogation extérieure en motivation supplémentaire.

« Seul contre tous »

La bonne série actuelle, avec des résultats encourageants en Ligue 1, est vécue comme une première réponse aux sceptiques. Chaque victoire est une manière de prouver que les choix du club, malgré la polémique autour de Rabiot et les interrogations sur le mercato, peuvent porter leurs fruits. De Zerbi a su utiliser les critiques comme un ciment pour souder le groupe et créer une dynamique positive dans l’équipe.

Dans les hautes sphères du club, cette phrase choc a également été très bien reçue. Elle traduit une philosophie de combativité et d’autonomie qui reflète la vision de tout Marseille : un vestiaire qui se tient, qui assume ses choix et qui avance malgré les regards extérieurs. Toutefois, la prudence reste de mise. L’OM sait que la saison est longue et que rien n’est encore acquis : la saison ne fait que commencer.