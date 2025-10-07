Même à l’infirmerie, Facundo Medina (26 ans) ne manque pas de faire parler de lui. Le défenseur argentin de l’Olympique de Marseille travaille fort pour accélérer son retour.

Coupé dans son élan, Facundo Medina ne perd de temps. Blessé et absent pour les prochaines semaines, le défenseur de l’OM travaille d’arrache-pied pour revenir encore plus fort dans le but de s’imposer dans le onze de Roberto De Zerbi.

Hier, il a ainsi publié une story sur Instagram qui rassure tout le monde. Sur les images, on le voit à la salle de sport, biceps saillants sur un banc, prêt à passer à l’action avec un équipement de boxe au complet.

« Un pas à la fois, un jour à la fois »

Accompagnant la vidéo, Medina a ajouté cette phrase en espagnol : « Un pas à la fois, un jour à la fois ». Un message simple mais puissant, qui traduit sa détermination à revenir plus fort et à ne rien lâcher malgré les contretemps. Les fans ont salué son professionnalisme et son engagement, et les commentaires n’ont pas tardé : l’Argentin donne l’exemple, même loin des terrains.

Cette story en dit long sur l’état d’esprit de Medina. Pour l’OM, c’est un signe rassurant : le joueur ne se contente pas de se reposer, il profite de sa rééducation pour travailler sa condition physique et renforcer son mental. Boxe, musculation et discipline : tous les ingrédients sont réunis pour un retour encore plus solide. Les supporters marseillais n’attendent que ça.