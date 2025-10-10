Il n’en finit plus d’impressionner ! En sélection avec la Géorgie, Khvicha Kvaratskhelia a encore régalé les fans avec un contrôle magique, tout en toucher et en élégance. Une action digne d’un joueur au sommet de son art, qui a rapidement fait le tour des réseaux.

Arrivé l’hiver dernier au PSG, Khvicha Kvaratskhelia a complètement changé le visage du club de la capitale. Véritable déclencheur du triomphe parisien en Ligue des Champions, le génie géorgien a apporté ce grain de folie et cette imprévisibilité qui manquaient aux Parisiens.

Et si certains doutaient encore de sa capacité à briller loin de Naples, Kvaratskhelia vient de leur répondre de la meilleure des manières : sur le terrain, avec un contrôle à la limite de l’irréel.

Le Parc des Princes peut être tranquille : le show Khvicha ne fait que commencer.