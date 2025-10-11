Après avoir raccroché les crampons, Samuel Umtiti rêve maintenant d’embrasser une nouvelle carrière…

A seulement 31 ans, et après sept saisons plombées par des blessures récurrentes aux genoux, Samuel Umtiti a décidé d’arrêter les frais. Le mois dernier, le champion du monde 2018 a annoncé qu’il prenait sa retraite, libre après son départ du LOSC. Umtiti restera pour l’éternité l’auteur de l’unique but de la demi-finale contre la Belgique (1-0), en Russie, avec une célébration gravée dans les mémoires. Hier, au Parc des Princes, l’ancien défenseur a été salué avant le coup d’envoi de France – Azerbaïdjan et il s’est ensuite confié sur son avenir proche, sur TF1.

Umtiti veut devenir entraîneur

« Ma décision a été prise il y a un an, un an et demi, donc mon deuil est déjà fait, a-t-il expliqué. Et j’avais déjà réfléchi à l’après. C’est vrai que j’ai toujours voulu être entraîneur, depuis très longtemps. Et vouloir transmettre, c’est important pour moi. Je pense même que ma position sur le terrain a été d’avoir cette vision d’ensemble, d’un groupe, d’être un leader et de prendre des décisions.»

Umtiti va donc s’atteler dans un premier temps à passer ses diplômes… « J’ai besoin de me former. Parce que la réalité, c’est qu’avoir été joueur de foot professionnel ne donne pas l’assurance d’être un bon entraîneur. Donc j’ai besoin de me former, c’est ce que je vais faire, et j’espère être sur les bancs d’ici quelques années. »