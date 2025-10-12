Stade Rennais : Lepaul en feu à l’entraînement ! (vidéo)

Esteban Lepaul a montré son adresse lors du dernier entraînement du Stade Rennais.

10e de L1, le Stade Rennais déçoit depuis le début de la saison et Habib Beye est de plus en plus montré du doigt. Mais certaines joueurs donnent tout de même satisfaction et c’est le cas d’Esteban Lepaul.

Lepaul a enchaîné les volées

L’attaquant de 25 ans, arrivé d’Angers, a déjà inscrit 3 buts sous le maillot breton. Et une vidéo publiée par le SRFC sur ses réseaux montre à quel point Lepaul a le sens du but, ses reprises de volée faisant mouche dans toutes les positions. Jugez plutôt !