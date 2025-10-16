Transféré par l’OM lors du dernier mercato d’hiver, Elye Wahi (22 ans) n’a toujours pas percé du côté de l’Eintracht Francfort. Un départ est même déjà évoqué pour l’ancien buteur du RC Lens.

La galère continue pour Elye Wahi. Sous contrat à l’Eintracht Francfort jusqu’en 2030, l’ancien attaquant de l’OM voit son avenir en Allemagne de plus en plus incertain. Florian Plettenberg, journaliste de Sky Sport, l’a confirmé récemment : « L’avenir d’Elye Wahi à l’Eintracht Francfort est également incertain. En principe, le club allemand souhaiterait le conserver et croit toujours en sa percée. »

Wahi remplacé par Osula ?

Pourtant, la situation pourrait évoluer rapidement dès le mercato hivernal. Selon Plettenberg, si une offre importante venait à se présenter en janvier, Francfort ne fermerait pas la porte. Cette ouverture s’explique notamment par la volonté du club allemand de recruter William Osula, jeune attaquant prometteur de Newcastle âgé de 22 ans. Une opération qui pourrait entraîner le départ de Wahi, malgré son contrat long et sécurisé.

Une stagnation depuis deux ans

Du côté de l’OM et du RC Lens, cette situation ne devrait surprendre personne. Wahi n’a jamais vraiment confirmé les attentes placées en lui suite à son passage à Montpellier entre 2019 et 2023. Depuis deux ans, il stagne et a bien du mal à convaincre malgré sa valeur de 18 millions d’euros sur le site plateforme. Un écran de fumée ?