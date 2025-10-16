Chico Lamba va rater les prochaines échéances de l’ASSE. Eirik Horneland en a dit plus sur son indisponibilité.

Sorti à la mi-temps lors de la dernière victoire des Vertsà Montpellier (2-0), Chico Lamba a été opéré d’une pubalgie pendant la trêve internationale. C’est sans lui que l’ASSE abordera ses prochains rendez-vous, à commencer par la réception du Mans samedi. En conférence de presse, Eirik Horneland a indiqué que c’est Joao Ferreira qui remplacera son compatriote en défense centrale aux côtés de Mickaël Nadé. Le Norvégien a aussi apporté quelques précisions par rapport à Lamba.

Lamba traînait des douleurs depuis son arrivée à l’ASSE

« Chico sera absent plusieurs semaines, a-t-il expliqué. Pour ce genre de blessure, il faut compter entre 5 et 7 semaines, tout dépendra de la façon dont il réagira. Il avait mal depuis son arrivée. Il a beaucoup joué la saison dernière, avec Arouca et avec les Espoirs portugais. Comme il a fait l’Euro U21, il n’avait pas eu beaucoup de vacances cet été. Avec cette surcharge, il fallait gérer ses entraînements, mais les douleurs sont devenues de plus en plus vives et régulières, alors il fallait régler le problème. Avec cette opération, il pourra jouer à 100%. Il fallait passer par là. »