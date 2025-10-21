Le coach du PSG avait épinglé les médias hier. Samir Nasri l’a recadré.

Hier en conférence de presse, Luis Enrique s’était agacé des critiques des médias à l’encontre de Lucas Chevalier, estimant que le gardien français donnait satisfaction, malgré plusieurs buts sur lesquels il n’a pas été exempt de tout reproche. Sur Canal +, ce mardi soir, Samir Nasri lui a répondu.

« Chevalier remplace Donnarumma et pour l’instant, l’habit est trop grand pour lui »

« On a le droit de le dire si Chevalier n’est pas bon, a estimé l’ancien marseillais. Il est gentil Luis Enrique. On ne remet pas en question le talent de Lucas Chevalier. On sait que c’est un gardien qui est talentueux parce que lorsqu’il était à Lille, on faisait l’éloge de son talent. On le voyait aller dans un club beaucoup plus grand que Lille. Aujourd’hui, on est en droit de se dire qu’ils ont laissé partir Donnarumma, qui a remporté le trophée de meilleur gardien du monde. Chevalier remplace Donnarumma et pour l’instant, l’habit est trop grand pour lui sur les matches qui comptent. Ce n’est pas un jugement définitif, au contraire. Il va être décisif pour le PSG. Il colle mieux à la philosophie de Luis Enrique, c’est une certitude, de par son jeu au pied. Mais pour l’instant, Tottenham, Marseille, Strasbourg, il y a des erreurs et on est en droit de le dire aussi ». Un recadrage en bonne et due forme.