ASSE : Ferreira absent à l’entraînement pour une très bonne raison !

Le défenseur était absent ce mardi à l’entraînement. On sait pourquoi…

C’est sous la pluie à L’Etrat mardi, que les Verts ont repris le chemin de l’entrainement, ouvert au public, au Centre sportif Robert-Herbin. Après la défaite contre Le Mans (2-3), la deuxième de suite à domicile après celle face à Guingamp (2-3), Joao Ferreira n’était pas là.

Un heureux événement pour Ferreira

Selon nos informations, le défenseur portugais est allé rejoindre sa compagne qui attend un heureux événement. A noter également l’absence d’Aïmen Moueffek. Le milieu de terrain a été ménagé mais il devrait réintégrer le groupe dès ce mercredi.