Voici la compo officielle de l’ASSE pour son match de la 11e journée de Ligue 2 face à Annecy.

Dans le dur ces dernières semaines avec deux défaites lors des trois derniers matchs, l’AS Saint-Etienne se déplace ce samedi (20h) sur la pelouse d’Annecy pour tenter de repartir de l’avant. Pour cette rencontre, Eirik Horneland n’a opéré qu’un seul changement dans son onze de départ par rapport à la défaite du week-end dernier face au Mans (2-3). Mis au placard depuis le début de la saison, Dylan Batubinsika revient comme titulaire en défense centrale aux cotés de Mickael Nadé.

Les compos officielles

Annecy : Cellens – Rowe, Kouadio, Drouhin, Delphis, Billemaz – Veillon, Kashi – Hbouch, Paris, Larose.

ASSE : Larsonneur – Fereira, Batubinsika, Nadé, Annan – Jaber, Miladinovic, Tardieu – Boakye, Stassin, Davitashvili.