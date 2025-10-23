Eirik Horneland était présent en conférence de presse à deux jours du périlleux déplacement de l’AS Saint-Étienne à Annecy (20h). L’occasion de donner des nouvelles de l’infirmerie.

Eirik Horneland a d’abord donné des nouvelles de son groupe avec des mauvaises nouvelles : Chico Lamba et Lassana Traoré restent forfaits, Maxime Bernauer purge son dernier match de suspension. De son côté, Djylian N’Guessan est resté au repos ces derniers jours après sa CDM U20. »

Ferreira de retour après un heureux événement

Au rayon des bonnes nouvelles, il y en a une : « Seul João Ferreira a manqué le début de semaine, car il est devenu papa au Portugal. Il est désormais de retour ! » L’habituel latéral droit portugais a dépanné en défense centrale lors de la défaite contre Le Mans samedi dernier à Geoffroy-Guichard (2-3). Au sujet de Dennis Appiah, le coach de l’ASSE a précisé qu’il avait « quelques problèmes à la cheville en début de semaine mais depuis tout à l’air de bien aller pour lui, il s’est entrainé avec le groupe. »

Batubinsika titulaire à Annecy ?

Enfin, l’effectif stéphanois comptera le retour de Dylan Batubinsika… peut-être même comme titulaire à Annecy (samedi, 20h) : « Dylan Batubinsika est peut être la meilleure alternative sur le moment, on en a d’autres bien sûr, João Ferreira peut jouer dans l’axe même si son dernier match n’est pas le meilleur par rapport à Montpellier, Dennis Appiah peut jouer aussi, on a plusieurs solutions mais Dylan peut être la plus probable après le match qu’il a fait la semaine dernière avec la réserve. »