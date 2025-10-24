ASSE : Un changement de système à prévoir ? Eirik Horneland donne sa réponse !

Alors que certains supporters réclament des ajustements tactiques après plusieurs buts encaissés, Eirik Horneland, entraîneur de l’AS Saint-Étienne, a tenu à clarifier sa position. Le coach norvégien ne compte pas chambouler ses plans. Pour lui, le problème n’est pas tactique, mais mental.

“Ce n’est pas un sujet de système, mais de concentration”

Depuis plusieurs semaines, les Verts affichent une fébrilité défensive inhabituelle. Un constat que Horneland ne nie pas, mais qu’il analyse avec recul :

“Depuis un an, on prend trop de buts à mon goût, mais je ne suis pas sûr que ce soit qu’un sujet tactique. Beaucoup viennent d’un manque de concentration. Sur notre dernière rencontre, la première situation dangereuse vient d’une simple touche qui nous a transpercés. Ce qui nous manque, c’est plus de la concentration que de l’organisation.”

Le technicien scandinave évoque aussi une certaine frustration :

“On a encaissé un but sur un ballon envoyé directement par le gardien, sans que personne ne couvre la surface. Et puis il y a ce penalty, où je pense que l’arbitre s’est trompé. Pour moi, ce n’est pas au niveau tactique qu’il faut faire des ajustements.”

En clair : pas de révolution tactique à l’horizon.

« Je n’aime pas changer de système”

Fidèle à sa philosophie, Horneland assume son style et son organisation :

“Un changement de système ? Vous me connaissez maintenant, je suis plutôt quelqu’un qui n’aime pas changer de système. J’aime la concurrence, et je trouve que c’est une bonne chose qu’il y ait cette compétition entre les joueurs.”

Le coach veut s’appuyer sur la stabilité de son schéma, qu’il juge essentiel à la progression collective :