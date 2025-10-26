Voici trois milieux de terrains susceptibles de renforcer l’ASSE cet hiver.

Jeudi, avant le match face à Annecy, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne, Eirik Horneland, a laissé entendre qu’il voulait que ses dirigeants lui offrent une option supplémentaire au milieu de terrain lors du mercato hivernal. « Le groupe est un peu déséquilibré car fourni offensivement et défensivement. Un peu moins au milieu, mais oui ça peut changer lors du prochain mercato », a confié le technicien norvégien en conférence de presse. But! Football Club vous propose ainsi trois milieux qui pourraient intéressés les Verts cet hiver.

Enzo Bardeli (Dunkerque)

Déjà intéressée par le profil d’Enzo Bardeli cet été, l’ASSE n’aurait pas abandonné l’idée de le recruter au prochain mercato. Auteur d’un début de saison canon avec Dunkerque avec déjà 4 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées, le joueur de 24 ans amènerait de la créativité dans une équipe stéphanoise qui en a bien besoin. En fin de contrat en juin prochain avec l’USLD, Enzo Bardeli, dont la valeur marchande est estimée à 4 millions d’euros, pourrait être disponible à moindre coût cet hiver si Dunkerque est enclin à discuter.

Rabby Nzingoula (RC Strasbourg)

Revenu cet été à Strasbourg après un prêt plutôt réussi du côté de Montpellier, Rabby Nzingoula est au placard en Alsace depuis le début de la saison avec seulement une apparition toutes compétitions confondues. Doté d’un gros volume de jeu et combatif, le natif de Lille est parfois dur à canaliser sur le terrain, à l’image de son carton reçu lors de la demi-finale de la Coupe du monde U20 entre le Maroc et la France (1-1, 5-4 t.a.b). Un départ en prêt cet hiver pourrait être envisageable pour lui.

Mathis Amougou (RC Strasbourg)

Il y a un autre milieu de terrain qui est en galère à Strasbourg et il est bien connu du côté du Forez : Mathis Amougou. Transféré par l’AS Saint-Etienne à Chelsea en janvier dernier pour 15 millions d’euros, le jeune Français ne s’était pas imposé chez les Blues, qui l’ont cédé pour la même somme cet été à leur club partenaire du RC Strasbourg. Mais comme Rabby Nzingoula, l’ancien Stéphanois ne joue que très peu depuis le début de l’exercice 2025-2026. Alors, voir Mathis Amougou venir se relancer en prêt chez les Verts pourrait être une bonne idée pour les trois parties.