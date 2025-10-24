Face à Pau mardi dans le Chaudron, l’ASSE pourra compter sur la présence de Larry Tanenbaum, propriétaire du club.

Ce mardi 28 octobre ne sera pas une date comme les autres dans le Forez. Avant même que le Chaudron ne s’embrase pour un choc prometteur entre l’ASSE et Pau FC, le Centre Robert-Herbin accueillera un visiteur prestigieux. Comme le rapporte Peuple-Vert.fr, Larry Tanenbaum, le propriétaire canadien du club stéphanois. Mais cette fois, ce n’est pas le football qui sera au centre de l’attention — du moins, pas uniquement.

À L’Étrat, le dirigeant nord-américain participera à une cérémonie symbolique marquant un don majeur de la Fondation Larry & Judy Tanenbaum. Ce financement soutiendra un programme de recherche du CHU de Saint-Étienne consacré à la santé et à la performance sportive, un axe cher à l’entrepreneur philanthrope. Plus qu’une signature, cet événement illustre une philosophie : faire du sport un moteur de progrès scientifique et social.

Larry Tanenbaum devrait être présent face à Pau

Si son agenda ne le confirme pas encore, il serait surprenant que Tanenbaum ne soit pas présent en tribunes le soir même pour ASSE – Pau FC, affiche de la 12e journée de Ligue 2. Et cela n’a rien d’anodin, étant donné que les Verts restent sur deux défaites de suite dans le Chaudron. De quoi mettre une petite pression sur les épaules stéphanoises. Le duel promet un stade Geoffroy-Guichard incandescent : plus de 30 000 supporters sont attendus pour ce rendez-vous crucial dans la course à la montée.

Pour rappel, la dernière visite de Larry Tanenbaum à Geoffroy-Guichard remonte au mois d’avril dernier, à l’occasion du derby face à l’OL, remporté 2-1 par les Verts. Avant cela, l’ASSE se déplacera à Annecy ce samedi à 20h pour renouer avec la victoire.