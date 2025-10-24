ASSE : un nouveau grand retour dans le groupe des Verts pour affronter Annecy

Le groupe de l’ASSE pour le déplacement à Annecy ce samedi à 20 heures.

Ce samedi, l’ASSE se déplace à Annecy pour le match de la 11e journée de Ligue 2. Le groupe d’Eirik Horneland vient d’être dévoilé, et une semaine après avoir réintégré Yvann Maçon, le coach norvégien a cette fois sorti Dylan Batubinsika du placard, lui qui n’a plus joué depuis la dernière rencontre de la saison passée contre Toulouse, qui avait scellé la descente des Verts. Plusieurs absents sont à déplorer : Stojkovic, Maçon, Lamba, Bernauer, Traoré, Gadegbeku, N’Guessan. De son côté, Dennis Appiah fait son retour lui aussi.

Le groupe de l’ASSE

Larsonneur, Maubleu – Annan, Appiah, Batubinsika, Ferreira, Nadé – El Jamali, Jaber, Miladinovic, Moueffek, Tardieu – Boakye, Cardona, Davitashvili, Duffus, Old, Stassin