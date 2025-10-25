Il y a eu une explication de texte entre les joueurs de l’ASSE et leurs supporters après la claque reçue à Annecy (4-0).

L’AS Saint-Etienne, qui se devait de réagir après la défaite du week-end dernier face au Mans (2-3), ont été humiliés ce samedi soir par Annecy (4-0), à l’occasion de la 11 journée de Ligue 2. Battus dans tous les compartiments du jeu et rapidement abandonnés par Igor Miladinovic, expulsé dès la 13e minute, les Verts enchaînent une troisième défaite en quatre matchs et s’enlisent dans une petite crise.

Les Verts ont discuté avec leurs supporters après le match

Après le coup de sifflet final, aucun Stéphanois ne s’est exprimé au micro du diffuseur, beIN Sports, et tous les joueurs d’Eirik Horneland sont allés échangés durant de longues minutes avec les 2500 supporters de l’ASSE présents dans le parcage du Parc des Sports d’Annecy. Comme d’habitude, les supporters stéphanois ont, eux, été au rendez-vous de cette rencontre…