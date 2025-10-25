ASSE : les mots très forts d’Horneland après la déroute à Annecy
ASSE : les mots très forts d’Horneland après la déroute à Annecy

Eirik Horneland (ASSE)
Fabien Chorlet
25 octobre 2025

Découvrez la réaction d’Eirik Horneland après l’humiliation subie par l’ASSE sur la pelouse d’Annecy (4-0).

L’AS Saint-Etienne s’est lourdement inclinée ce samedi soir à Annecy (4-0), à l’occasion de la 11e journée de Ligue 2. Une troisième défaite lors des quatre derniers matchs qui plonge le club ligérien dans la crise. Après la rencontre, Eirik Horneland a eu des mots très forts en conférence de presse, assumant pleinement sa part de responsabilité.

« J’ai honte. Je me sens responsable. C’est de ma faute »

« J’ai honte. Je me sens responsable. C’est de ma faute. C’est douloureux ce soir après une nouvelle contre-performance. C’est difficile à expliquer, car j’ai senti une équipe pas prête. Rien n’a été depuis le départ, je n’ai pas vu les bonnes attitudes pour engager la rencontre, les joueurs n’étaient pas prêts pour ce match. On a manqué d’énergie et d’envie, plusieurs équipes nous dépassent sur ces points, quand on ne met pas les bonnes attitudes, les prestations sont plus délicates », a lâché le Norvégien devant la presse.

« Défensivement ? Certains buts encaissés sont encore… (ndlr, il se coupe), c’est un travail, un sujet à régler, on doit mieux faire, ce n’est pas acceptable d’encaisser autant de buts depuis le début de saison. On a perdu trois de nos quatre derniers matchs, ce n’est pas ce qu’on attend d’une équipe qui a l’ambition de remonter en Ligue 1, c’est la pression que nous avons sur les épaules en ce moment et peut-être que ça nous pèse au moment de débuter nos rencontres. C’est mon travail d’arriver à régler toutes ces choses, je dois arriver à remettre de la motivation et de l’envie dans cette équipe. J’ai la mission de développer ce jeu offensif à Saint-Étienne avec une défense solide. Je ne pointe personne du doigt à part moi ce soir, c’est à moi de régler le problème. Je ne veux pas que vous pensiez que je me cache », a-t-il poursuivi.

ASSELigue 2
#A la une#CONFÉRENCE DE PRESSE#DÉCLARATIONS

