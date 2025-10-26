RC Lens – OM : l’attitude de Thauvin après le match fait beaucoup parler
ASSE : Horneland assume, mais qu’en pense Kilmer Sports ?
Laurent Hess
26 octobre 2025

L’ASSE a lourdement chuté hier soir à Annecy (0-4). Une défaite qu’Eirik Horneland a tenu à prendre sur son dos.

Laminée à Annecy (0-4), l’ASSE a pris l’eau et concédé une 3e défaite en quatre matchs qui interpelle et pourrait compliquer sérieusement l’avenir de son coach Eirik Horneland. « Vous êtes des nuls », ont chanté les supporters stéphanois qui avaient rempli leur parcage en Haute-Savoie, en premières loges pour assister à la débâcle de leurs protégés. Horneland, lui, a tenu à prendre la défaite pour lui. « J’ai honte. Je me sens responsable. C’est de ma faute », a-t-il dit. Avant d’ajouter : « Je n’ai pas vu les bonnes attitudes pour engager la rencontre, les joueurs n’étaient pas prêts pour ce match. On a manqué d’énergie et d’envie ». Des mots forts.

Les stats accablent Horneland

Le Norvégien a clairement tenu à assumer la déroute. Les stats l’accablent puisque l’ASSE reste sur 3 défaites lors des 4 dernières journées et qu’elle présente après 11 journées la 2e plus mauvaise défense de Ligue 2. Après avoir encaissé 77 buts la saison passée, Horneland n’a pas du tout réglé les soucis défensifs de son équipe et le Mercato opéré par Kilmer Sports non plus, avec pourtant pas moins de 20 M€ investis sur des joueurs à vocation défensive (Bernauer, Lamba, Ekwah, Ferreira, Annan, Stojkovic et Traoré).

Plutôt rare dans les médias, le groupe nord-américain était sorti du silence avant la défaite contre Le Mans (2-3), samedi dernier, via une interview d’Huss Fahmy dans laquelle le président exécutif de KSV avait fait part de son ambition de ramener l’ASSE en Coupe d’Europe. Sauf que l’Europe, l’ASSE en est bien loin aujourd’hui et que ses chances de remonter en L1 vont s’amenuiser si elle reproduit ses dernières prestations. Après Annecy, Larsonneur a clairement incité ses coéquipiers à en faire plus, à être plus concernés. « Il faut que tout le monde comprenne maintenant que le Mercato est terminé et qu’on va porter ce maillot cette saison », a-t-il glissé. Stassin et Davitashvili pouvaient se sentir visés… Mais le Belge et le Géorgien ne sont pas les seuls à décevoir. L’ASSE a fait peine à voir samedi soir, et malgré ses efforts (près de 50 M€ investis en un peu plus d’un an), Kilmer Sports peine à redorer le blason du club. Sa déroute à Annecy est l’une des pires humiliations de son histoire et on peut se demander comment l’ASSE va s’en relever. Larry Tanenbaum, le propriétaire du club, sera présent à Geoffroy-Guichard mardi soir contre Pau. L’ambiance risque d’y être plus pesante que lors de sa dernière visite à l’occasion du derby remporté contre Lyon (2-1) en avril dernier. On verra si Ivan Gazidis, qui n’est venu qu’une seule fois dans le Chaudron cette saison, contre Reims (3-2), honorera lui aussi le bon peuple vert de sa présence. Mais ce qu’on aimerait savoir, surtout, c’est si Horneland a toujours sa confiance, ou si les dirigeants se sont déjà mis en quête d’un autre coach.

ASSELigue 2
#A la une#CRISE

