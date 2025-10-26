Le LOSC détruit Metz et s’invite dans le top 4 de Ligue 1 (6-1)
ASSE – Le rendez-vous de Didier Bigard : « Ça ne va pas pouvoir continuer »

Eirik Horneland (ASSE)
Laurent Hess
26 octobre 2025

Après la déroute des Verts à Zannecy (0-4), Didier Bigard s’interroge sur Eirik Horneland, ses résultats, son discours. Et sa continuité…

« Horneland, la remise en question enfin » avions-nous titré après la défaite face au Mans. C’était une provocation parce qu’on n’y croyait pas vraiment et le Norvégien ne nous a pas surpris à Annecy, en ne changeant rien! Il avait annoncé la couleur dès jeudi dans son point presse alors que trois jours avant, il affirmait « Tout le monde doit se questionner ». 

Lui était dans un autre monde sans doute car, tout en admettant « C’est vrai que depuis une saison et demie, on prend un peu trop de buts » il y voyait plus un problème individuel que collectif « Je ne suis pas sûr que ce ne soit qu’un sujet tactique. Quand on regarde les matches cette saison, il y a beaucoup de buts encaissés sur un manque de concentration. »

Si le même terme a été employé samedi après la déroute, il a -peut-être- pris conscience qu’il y avait un autre souci que des erreurs de marquage. Finie la recherche d’excuse derrière « une touche, un coup-franc lointain ou un penalty sur lequel l’arbitre se serait trompé » comme après la leçon mancelle. Cette fois il ne s’exonère pas « On n’a pas vu de foot (à Annecy) Il y a un problème de rythme, de concentration, d’engagement. C’est ma responsabilité à 100% de résoudre le problème. Sinon on ne va pas pouvoir continuer. »Ses dirigeants vont forcément méditer sur cette dernière réflexion.

On attend des actes

Mais que peut changer le Norvégien en soixante-douze heures alors qu’il n’a rien modifié à son schéma en dix mois? Que le jeu de son équipe soit lisible ne date pas d’hier. Quand un Parisien le soulignait, on pouvait se dire que c’était le PSG, futur champion d’Europe. Mais il en est de même avec Guingamp, Le Mans ou Annecy. « C’est peut-être le moment de trouver une variante, un jeu plus direct » s’interroge Robert Malm. Le consultant de beIN parle de bloc plus que de défense. Sera-t-il entendu, lui comme les supporters, seuls à faire honneur au maillot à Annecy ?

Après la défaite du LOSC face au PAOK, Bruno Génésio avait assumé « Je suis en colère contre moi, parce que dans la composition, il y certainement des choses qui n’ont pas fonctionné et celui qui compose l’équipe c’est moi. Mes choix n’ont pas été bons ». Son confrère stéphanois a marché dans ses pas en Haute-Savoie « J’ai honte. Je me sens responsable. C’est de ma faute… Les joueurs n’étaient pas prêts… On ne peut pas perdre trois des quatre derniers matches avec tous les talents que nous avons dans notre équipe ». En effet. Donc, on attend des actes avant de plus se questionner sur « une cassure avec les joueurs ».

Didier Bigard 

