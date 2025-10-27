RC Lens : et si un véritable match piège attendait les Sang et Or à Metz ?
ASSE : Horneland va-t-il jouer sa peau contre Pau ?

Eirik Horneland à l'ASSE
Laurent Hess
27 octobre 2025

L’ASSE est dans l’obligation de réagir mardi soir contre Pau. Un match qui pourrait-être fatal à Eirik Horneland ? C’est notre débat…

« Oui, je pense que c’est le cas »

« Effectivement, je pense qu’Eirik Horneland va jouer sa tête demain soir contre Pau. Je n’imagine pas Kilmer Sport rester les bras croisés en cas de nouvelle contre-performance, surtout avec Larry Tanenbaum en tribune. L’ASSE vient d’enchaîner trois défaites lors des quatre dernières journées de Ligue 2, un championnat qu’elle est censée écraser vu son budget, son effectif et l’investissement consenti par KSV cet été avec 25 M€ injectés au Mercato. Or, elle vient d’encaisser 10 buts en quatre matches et ne répond plus.

Horneland a endossé la responsabilité du 4-0 encaissé à Annecy. Le Viking a ménagé ses joueurs tout en déplorant l’état d’esprit de son équipe, son manque d’envie. En fait, contrairement à Olivier Dall’Oglio, Horneland a surtout ménagé ses employeurs malgré le faible niveau de la plupart des nouveaux joueurs recrutés cet été. Mais KSV n’est pas dupe. Il est évident qu’avec cet effectif-là, les résultats sont insuffisants. Et j’imagine qu’en haut lieu, on doit commencer à se demander si le Norvégien est l’homme de la situation, si un autre coach ne tirerait pas plus de cette équipe. En cas de mauvais résultat contre Pau, je pense que la direction se mettra en quête d’un nouveau club. Et je me demande même si le processus n’a pas été déjà enclenché. Vu ce qu’il s’est passé contre Le Mans et à Annecy, qui pourrait s’en étonner ? »

Laurent HESS

Non

« Le temps presse déjà pour l’ASSE, qui n’a plus vraiment le droit à l’erreur. 3 défaites en 4 matchs, et la crise pointe le bout de son nez dans le Forez. Mardi, les Verts seront très attendus par le public du Chaudron, et cela risque de vraiment gronder en cas de nouvelle contre-performance. Pour autant, je ne vois pas Eirik Horneland être débarqué si Sainté ne gagne pas.

Il a été le choix de Kilmer après l’éviction d’Olivier Dall’Oglio. Ce serait un énorme désaveu de l’écarter si tôt dans la saison. Il serait plus judicieux d’attendre la prochaine trêve, car d’ici-là, l’ASSE aura un calendrier XXL, avec des matchs contre des concurrents : le Red Star et l’ESTAC, en plus de Pau ».

William TERTRIN

