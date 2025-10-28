OL Mercato : Fofana blessé, Fonseca vend la mèche pour les plans de l’hiver !

Avec la blessure de Malick Fofana, l’OL se prépare à un mercato hivernal qui verra sans doute une recrue offensive débarquer.

Alors que l’automne a débuté il y a un peu plus d’un mois déjà, l’Olympique lyonnais commence à planifier l’hiver. En effet, le club vient de perdre Malick Fofana, victime d’une entorse grave de la cheville droite. L’ailier, tout comme Ernest Nuamah, devraient retrouver les terrains entre janvier et février 2026.

Cependant, l’OL devrait tout de même recruter un ailier supplémentaire en janvier. Une info confirmée à demi-mot par Paulo Fonseca ce mardi en conf : « Peut-être que les prochaines recrues seront Malick et Ernest (rires). Ce sont des joueurs très importants pour nous. Oui, nous échangeons sur les possibilités, les solutions. On réfléchit. Mais nous sommes encore loin de l’échéance », a déclaré l’entraîneur portugais.

Afonso Moreira aura un rôle à jouer

En attendant, l’OL devra faire avec les moyens du bord. Le club ne peut pas faire appel à un joker (Hans Hateboer a été recruté) et devra donc miser sur la polyvalence et la montée en puissance d’autres joueurs, à commencer par Afonso Moreira, auteur de deux buts en deux matchs.

À quelques semaines de l’ouverture du mercato, la direction lyonnaise s’interroge : faut-il investir dès janvier ou miser sur le retour des blessés et la progression interne ? Rien n’est figé, mais le club veut avancer avec méthode. Entre prudence financière et nécessité de résultats, l’OL s’apprête à vivre un hiver placé sous le signe de l’équilibre.