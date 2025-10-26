L’OL bat Strasbourg mais perd Malick Fofana, les notes des Gones
L'OL bat Strasbourg mais perd Malick Fofana, les notes des Gones

Les Lyonnais ont retourné le RC Strasbourg ce dimanche.
Alexandre Corboz
26 octobre 2025

Ce dimanche soir, sous la pluie décinoise, l’OL a battu au finish le RC Strasbourg (2-1) mais a aussi raté un penalty et peut-être perdu Malick Fofana pour de longues semaines, victime d’un tacle très dangereux d’Ismaël Doukouré. L’analyse d’une soirée plus contrastée qu’il n’y parait.

Note du match : 11/20

Homme du match : A.Moreira

Les Tops :

A.Moreira (non noté) : rentré à la place de l’infortuné Malick Fofana, le Portugais a inscrit son deuxième but de la semaine… Et quelle réalisation ! Un exploit individuel pour donner la victoire aux Gones dans le money-time.

Morton (6,5) : on voyait un peu moins l’Anglais sur les derniers matchs. Face au RCSA, il a retrouvé de sa superbe avec un gros engagement dans le cœur du jeu et une passe délicieuse dans la profondeur pour Malick Fofana sur l’égalisation (31ème).

M.Fofana (6) : avant sa sortie sur blessure suite au tacle assassin d’Ismaël Doukouré (67ème), le Belge avait retrouvé ses ailes. Décisif sur le but de l’égalisation, il a, sur quelques appels, mis à mal l’arrière-garde strasbourgeoise. Une très grosse perte si sa blessure s’avérait être sérieuse…

Les Flops :

Karabec (4) : ce dimanche, on n’a pas trop vu la merveilleuse patte gauche du joueur prêté par le Slavia Prague. Trop effacé, il a logiquement cédé sa place à Rachid Ghezzal pour le dernier quart d’heure.

Tolisso (4,5) : soirée compliquée pour le capitaine de l’OL, qui n’a pas eu la même justesse technique que face à Bâle jeudi et qui a raté le penalty qu’il a lui-même provoqué en tirant dans les genoux du gardien alsacien (44ème).

Sulc (4,5) : match frustrant sans être mauvais pour le milieu offensif tchèque, aligné en faux N°9 et qui a perdu le seul duel qu’il s’est créé face à Mike Penders (13ème).

Les notes des Gones :

Greif (5,5) – Maitland-Niles (5,5), Mata (5), Niakhaté (5,5), Tagliafico (5,5) – Morton (6,5), Tessmann (5,5, puis De Carvalho (90ème+6)) – Karabec (4, puis Ghezzal (77ème)), Tolisso (4,5), M.Fofana (6, puis A.Moreira (68ème)) – Sulc (4,5, puis Satriano (77ème)).

