Ce dimanche soir, sous la pluie décinoise, l’OL a battu au finish le RC Strasbourg (2-1) mais a aussi raté un penalty et peut-être perdu Malick Fofana pour de longues semaines, victime d’un tacle très dangereux d’Ismaël Doukouré. L’analyse d’une soirée plus contrastée qu’il n’y parait.

Note du match : 11/20

Homme du match : A.Moreira

Les Tops :

A.Moreira (non noté) : rentré à la place de l’infortuné Malick Fofana, le Portugais a inscrit son deuxième but de la semaine… Et quelle réalisation ! Un exploit individuel pour donner la victoire aux Gones dans le money-time.

Morton (6,5) : on voyait un peu moins l’Anglais sur les derniers matchs. Face au RCSA, il a retrouvé de sa superbe avec un gros engagement dans le cœur du jeu et une passe délicieuse dans la profondeur pour Malick Fofana sur l’égalisation (31ème).

M.Fofana (6) : avant sa sortie sur blessure suite au tacle assassin d’Ismaël Doukouré (67ème), le Belge avait retrouvé ses ailes. Décisif sur le but de l’égalisation, il a, sur quelques appels, mis à mal l’arrière-garde strasbourgeoise. Une très grosse perte si sa blessure s’avérait être sérieuse…

Les Flops :

Karabec (4) : ce dimanche, on n’a pas trop vu la merveilleuse patte gauche du joueur prêté par le Slavia Prague. Trop effacé, il a logiquement cédé sa place à Rachid Ghezzal pour le dernier quart d’heure.

Tolisso (4,5) : soirée compliquée pour le capitaine de l’OL, qui n’a pas eu la même justesse technique que face à Bâle jeudi et qui a raté le penalty qu’il a lui-même provoqué en tirant dans les genoux du gardien alsacien (44ème).

Sulc (4,5) : match frustrant sans être mauvais pour le milieu offensif tchèque, aligné en faux N°9 et qui a perdu le seul duel qu’il s’est créé face à Mike Penders (13ème).

Les notes des Gones :

Greif (5,5) – Maitland-Niles (5,5), Mata (5), Niakhaté (5,5), Tagliafico (5,5) – Morton (6,5), Tessmann (5,5, puis De Carvalho (90ème+6)) – Karabec (4, puis Ghezzal (77ème)), Tolisso (4,5), M.Fofana (6, puis A.Moreira (68ème)) – Sulc (4,5, puis Satriano (77ème)).