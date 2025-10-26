OL : la compo de Paulo Fonseca pour affronter le RC Strasbourg
William Tertrin
26 octobre 2025
Voici les compos officielles du match entre l’OL et le RC Strasbourg pour la 9e journée de Ligue 1.
Ce dimanche, l’OL reçoit le RC Strasbourg pour fermer la 9e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Paulo Fonseca et Liam Rosenior. Coup d’envoi à 20h45 au Groupama Stadium.
Les compos officielles
OL : Greif – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico – Tessmann, Morton – Šulc, Tolisso (cap), Fofana – Karabec.
RC Strasbourg : Penders – Sarr (cap), Doukouré, Høgsberg – Doué, El Mourabet, Barco, Ouattara – Enciso, Panichelli, Moreira.