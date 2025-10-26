Real Madrid – FC Barcelone : Xabi Alonso répond à Yamal et à la colère de Vinicius
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OL : la compo de Paulo Fonseca pour affronter le RC Strasbourg

OL : la compo de Paulo Fonseca pour affronter le RC Strasbourg
William Tertrin
26 octobre 2025

Voici les compos officielles du match entre l’OL et le RC Strasbourg pour la 9e journée de Ligue 1.

Ce dimanche, l’OL reçoit le RC Strasbourg pour fermer la 9e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Paulo Fonseca et Liam Rosenior. Coup d’envoi à 20h45 au Groupama Stadium.

Les compos officielles

OL : Greif – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico – Tessmann, Morton – Šulc, Tolisso (cap), Fofana – Karabec.

RC Strasbourg : Penders – Sarr (cap), Doukouré, Høgsberg – Doué, El Mourabet, Barco, Ouattara – Enciso, Panichelli, Moreira.

Ligue 1OL
#COMPO

Les plus lus

Real Madrid – FC Barcelone : Xabi Alonso répond à Yamal et à la colère de Vinicius
FC Barcelone...

Real Madrid – FC Barcelone : Xabi Alonso répond à Yamal et à la colère de Vinicius

Par William Tertrin
OL : la compo de Paulo Fonseca pour affronter le RC Strasbourg
Ligue 1...

OL : la compo de Paulo Fonseca pour affronter le RC Strasbourg

Par William Tertrin
Lamine Yamal humilié au Bernabéu : un Clasico qu’il voudra oublier à tout prix !
FC Barcelone...

Lamine Yamal humilié au Bernabéu : un Clasico qu’il voudra oublier à tout prix !

Par William Tertrin
Le Stade Rennais chute face à Nice, l’avenir d’Habib Beye s’assombrit
Ligue 1...

Le Stade Rennais chute face à Nice, l’avenir d’Habib Beye s’assombrit

Par William Tertrin
Real Madrid – FC Barcelone : Vinicius a complètement pété un câble ! (vidéo)
FC Barcelone...

Real Madrid – FC Barcelone : Vinicius a complètement pété un câble ! (vidéo)

Par William Tertrin
Real Madrid – FC Barcelone (2-1) : Mbappé buteur, Yamal inexistant… les notes du Clasico
FC Barcelone...

Real Madrid – FC Barcelone (2-1) : Mbappé buteur, Yamal inexistant… les notes du Clasico

Par William Tertrin
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, en interview après le match à Rennes.
Ligue 1...

RC Lens : Pierre Sage met la pression à un joueur qui a brillé face à l’OM

Par William Tertrin
Mathis Amougou (RC Strasbourg)
ASSE...

ASSE Mercato : trois idées pour renforcer le milieu d’Horneland cet hiver

Par Fabien Chorlet
Le LOSC détruit Metz et s’invite dans le top 4 de Ligue 1 (6-1)
Ligue 1...

Le LOSC détruit Metz et s’invite dans le top 4 de Ligue 1 (6-1)

Par William Tertrin
Stade Rennais : la compo d’Habib Beye pour affronter Nice est connue
Ligue 1...

Stade Rennais : la compo d’Habib Beye pour affronter Nice est connue

Par William Tertrin
Roberto De Zerbi
Ligue 1...

OM : une phrase de De Zerbi a laissé tout le monde bouche bée après Lens

Par William Tertrin
FC Nantes : la victoire face au Paris FC a-t-elle enfin lancé la saison des Canaris ?
FC Nantes...

FC Nantes : la victoire face au Paris FC a-t-elle enfin lancé la saison des Canaris ?

Par William Tertrin
Real Madrid – FC Barcelone : les compos du Clasico sont connues !
FC Barcelone...

Real Madrid – FC Barcelone : les compos du Clasico sont connues !

Par William Tertrin
Pierre Sage dans les bras de Roberto De Zerbi avant RC Lens - OM
Ligue 1...

RC Lens – OM : Sage met les choses au clair après son bad buzz avec De Zerbi

Par Fabien Chorlet
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE – Le rendez-vous de Didier Bigard : « Ça ne va pas pouvoir continuer »

Par Laurent Hess
Bruno Genesio
Ligue 1...

LOSC – FC Metz : la compo de Genesio est tombée !

Par Fabien Chorlet
Mason Greenwood lors d'OM - Le Havre
FC Barcelone...

OM Mercato : le Barça a passé la vitesse supérieure pour Greenwood

Par Fabien Chorlet
Malick Fofana (OL)
Mercato...

OL Mercato : Lyon a fixé un nouveau prix pour Malick Fofana

Par Fabien Chorlet
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : le groupe de Beye pour Nice avec deux bonnes nouvelles

Par Fabien Chorlet
Achraf Hakimi lors de Brest - PSG
Ligue 1...

PSG : un Parisien en feu laissé au repos pour Lorient !

Par Fabien Chorlet
Florian Thauvin lors de RC Lens - OM
Ligue 1...

RC Lens – OM : l’attitude de Thauvin après le match fait beaucoup parler

Par Fabien Chorlet
ASSE : Horneland assume, mais qu’en pense Kilmer Sports ?
ASSE...

ASSE : Horneland assume, mais qu’en pense Kilmer Sports ?

Par Laurent Hess
Jonathan Clauss (OGC Nice)
Ligue 1...

Revue de presse : Clauss en plein spleen à Nice, un cadre du LOSC veut partir !

Par Fabien Chorlet
Ousmane Dembélé et Luis Enrique lors de Brest - PSG
Compétitions...

PSG : Luis Enrique fait une annonce forte sur Dembélé

Par Fabien Chorlet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet