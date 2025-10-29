L’attaquant a montré de quel bois il se chauffait hier soir…

Larry Tanenbaum est un vrai porte bonheur pour l’ASSE. Le propriétaire du club forézien a assisté hier à la large victoire de son équipe contre Pau (6-0), lui qui n’était pas revenu à Geoffroy-Guichard depuis avril dernier et la victoire de l’ASSE lors du derby contre Lyon (2-1). A l’issue du match, Irvin Cardona a encouragé le « Big Boss » canadien à reve ir plus souvent dans le Chaudron. « Larry Tanenbaum, c’est un peu notre porte-bonheur. Il était déjà là à la fin septembre l’an passé et pour le derby. On espère qu’il reviendra souvent ! »

Cardona ne lâchera pas

Surtout, Cardona est revenu sur ses 5 matchs consécutifs sur le banc… « Je suis quelqu’un qui ne lâche jamais. Même dans la difficulté, je ne baisse pas les bras. Aujourd’hui, je suis récompensé, on est tous récompensés, et c’est le plus important. Je pense que tout s’est joué dans la mentalité. On est entrés sur le terrain avec cette envie de revanche. À Annecy, il a manqué de l’agressivité. On en a parlé entre nous : les bases du football, c’est les duels, les courses… Et ce soir on a été propres dans les deux surfaces. » Easy !