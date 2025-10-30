ASSE INFO BUT! : Tanenbaum va lâcher ses autres clubs, Kilmer Sport prêt à frapper fort cet hiver !
FC Barcelone : les détails de l’incident qui a poussé Lamine Yamal à tout quitter

Lamine Yamal (FC Barcelone)
William Tertrin
30 octobre 2025

Ce n’est plus un secret, Lamine Yamal va s’installer dans l’ancienne maison de Gerard Piqué et Shakira. Et les raisons ce déménagement ont été dévoilées.

Lamine Yamal, jeune prodige du FC Barcelone, n’est pas seulement sous les projecteurs pour ses exploits sur le terrain. Dernièrement, le joueur catalan a fait parler de lui pour un changement majeur dans sa vie personnelle : l’acquisition d’une somptueuse propriété à Esplugues de Llobregat, dans le quartier prisé de Ciutat Diagonal. Cette maison, qui appartenait encore récemment à Gerard Piqué et Shakira, marque un tournant dans la vie du jeune footballeur, qui s’apprête à quitter son appartement actuel avec son cousin Moha.

Yamal s’est senti en danger

Ce déménagement ne serait pas uniquement motivé par le confort ou l’envie de s’installer dans un environnement prestigieux. Comme le rapporte El Periódico, selon des sources proches du joueur, un incident survenu dans son logement actuel a précipité sa décision. Yamal aurait eu la sensation qu’une personne étrangère tentait de pénétrer dans son appartement. La police, alertée par le joueur, a confirmé qu’il s’agissait d’une fausse alerte, sans intention criminelle, mais cela a suffi pour décider d’anticiper son déménagement.

Le jeune attaquant se montre particulièrement enthousiaste face aux perspectives offertes par sa nouvelle demeure, qui comprend plusieurs bâtiments et jusqu’à une douzaine de pièces. Pour l’instant, la piscine intérieure, annoncée par certains médias, semble absente. Néanmoins, l’arrivée de Yamal suscite déjà la curiosité des voisins, qui imaginent – avec humour – des fêtes incessantes autour de la star du Barça.

Le FC Barcelone a activé ses protocoles de sécurité

Le club catalan suit de près cette transition. Le FC Barcelone a activé ses protocoles de sécurité afin de protéger l’intimité de son joueur, et la personne chargée de la sécurité a déjà inspecté la nouvelle résidence pour s’assurer que toutes les mesures nécessaires soient en place. De son côté, Yamal a annulé un événement promotionnel avec le constructeur de smartphone Oppo pour suivre les recommandations de discrétion de son équipe.

Ainsi, derrière le talent et la notoriété, Lamine Yamal illustre également la vie intense d’une jeune star du football, entre ascension sportive fulgurante, exigences de sécurité et nouveaux horizons personnels. Son déménagement marque une étape symbolique : celle d’un jeune joueur en pleine affirmation, prêt à construire son espace privé loin du tumulte médiatique et des souvenirs partagés de célébrités passées.

FC Barcelone

