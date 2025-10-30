Hors de lui après sa sortie lors du Clasico, Vinicius s’est excusé, et Xabi Alonso lui a donné une réponse assez franche.

Le dernier Clasico n’a pas seulement été marqué par la victoire du Real Madrid (2-1), mais aussi par l’attitude de Vinicius Remplacé en seconde période, le Brésilien a pété les plombs, déclenchant un petit émoi sur les réseaux sociaux.

À son retour à l’entraînement, Vinicius a fait un geste fort en présentant ses excuses à ses coéquipiers et au staff. selon El Chiringuito. Mais Xabi Alonso a saisi l’occasion pour rappeler les règles du vestiaire de manière directe, devant tout le groupe : « Si quelqu’un veut se plaindre de quelque chose, que ce soit en privé, pas à la vue de tout le monde. » Une sortie qui a mis en lumière le malaise persistant entre l’attaquant et son entraîneur.

Un échange privé entre Alonso et Vinicius

Malgré ce rappel ferme, la situation a rapidement été apaisée. Les excuses de Vinicius ont été acceptées, et un échange privé bref mais cordial entre le joueur et Alonso a permis de poser un premier pas vers la réconciliation. La séance s’est déroulée sans incident majeur et aucune sanction ne devrait être prise.

Selon la presse espagnole, cette tension ne date pas d’hier. Vinicius se sent parfois injustement traité par son entraîneur, et certains évoquent même qu’il réfléchirait à un départ du club si les rapports ne s’améliorent pas. Le Clasico et l’entraînement qui a suivi montrent toutefois que, pour le moment, la situation reste sous contrôle et que la communication directe peut suffire à désamorcer les conflits…