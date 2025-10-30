Lionel Messi s’est fait sévèrement recaler par l’Arabie saoudite
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Real Madrid : Vinicius s’est excusé… mais Xabi Alonso ne lui a fait aucun cadeau

Vinicius et Xabi Alonso
William Tertrin
30 octobre 2025

Hors de lui après sa sortie lors du Clasico, Vinicius s’est excusé, et Xabi Alonso lui a donné une réponse assez franche.

Le dernier Clasico n’a pas seulement été marqué par la victoire du Real Madrid (2-1), mais aussi par l’attitude de Vinicius Remplacé en seconde période, le Brésilien a pété les plombs, déclenchant un petit émoi sur les réseaux sociaux.

À son retour à l’entraînement, Vinicius a fait un geste fort en présentant ses excuses à ses coéquipiers et au staff. selon El Chiringuito. Mais Xabi Alonso a saisi l’occasion pour rappeler les règles du vestiaire de manière directe, devant tout le groupe : « Si quelqu’un veut se plaindre de quelque chose, que ce soit en privé, pas à la vue de tout le monde. » Une sortie qui a mis en lumière le malaise persistant entre l’attaquant et son entraîneur.

Un échange privé entre Alonso et Vinicius

Malgré ce rappel ferme, la situation a rapidement été apaisée. Les excuses de Vinicius ont été acceptées, et un échange privé bref mais cordial entre le joueur et Alonso a permis de poser un premier pas vers la réconciliation. La séance s’est déroulée sans incident majeur et aucune sanction ne devrait être prise.

Selon la presse espagnole, cette tension ne date pas d’hier. Vinicius se sent parfois injustement traité par son entraîneur, et certains évoquent même qu’il réfléchirait à un départ du club si les rapports ne s’améliorent pas. Le Clasico et l’entraînement qui a suivi montrent toutefois que, pour le moment, la situation reste sous contrôle et que la communication directe peut suffire à désamorcer les conflits…

LigaReal Madrid
#A la une

Les plus lus

OM : l’aveu surprenant de Valbuena sur son accueil cauchemardesque à Marseille en 2015
Ligue 1...

OM : l’aveu surprenant de Valbuena sur son accueil cauchemardesque à Marseille en 2015

Par William Tertrin
Lionel Messi s’est fait sévèrement recaler par l’Arabie saoudite
Compétitions...

Lionel Messi s’est fait sévèrement recaler par l’Arabie saoudite

Par William Tertrin
LOSC : Bruno Genesio ouvre le dossier Arnaud Bodart après la déroute à Nice
Ligue 1...

LOSC : Bruno Genesio ouvre le dossier Arnaud Bodart après la déroute à Nice

Par William Tertrin
Vinicius et Xabi Alonso
Liga...

Real Madrid : Vinicius s’est excusé… mais Xabi Alonso ne lui a fait aucun cadeau

Par William Tertrin
Robert Lewandowski (FC Barcelone)
FC Barcelone...

Le FC Barcelone touche au but pour le remplaçant de Robert Lewandowski !

Par William Tertrin
ASSE INFO BUT! : Tanenbaum va lâcher ses autres clubs, Kilmer Sport prêt à frapper fort cet hiver !
ASSE...

ASSE INFO BUT! : Tanenbaum va lâcher ses autres clubs, Kilmer Sport prêt à frapper fort cet hiver !

Par Laurent Hess
OL Mercato : Michele Kang a vendu la mèche pour Endrick (Real Madrid)
Mercato...

OL Mercato : Michele Kang a vendu la mèche pour Endrick (Real Madrid)

Par William Tertrin
L’OM sort du silence après le malaise de Bilal Nadir face à Angers
Ligue 1...

L’OM sort du silence après le malaise de Bilal Nadir face à Angers

Par William Tertrin
Lamine Yamal (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : les détails de l’incident qui a poussé Lamine Yamal à tout quitter

Par William Tertrin
Patrick Guillou soutient l'ASSE
ASSE...

ASSE : Patrick Guillou dévoile les secrets de la claque infligée à Pau

Par William Tertrin
PSG : plus dure est la rechute pour Désiré Doué
Ligue 1...

PSG : plus dure est la rechute pour Désiré Doué

Par William Tertrin
Stade Rennais : Beye répond à l’annonce d’Arnaud Pouille et se justifie pour Fofana et Blas
Ligue 1...

Stade Rennais : Beye répond à l’annonce d’Arnaud Pouille et se justifie pour Fofana et Blas

Par William Tertrin
FC Nantes – Monaco (3-5) : Castro désigne le meilleur joueur du match… et il est Nantais !
FC Nantes...

FC Nantes – Monaco (3-5) : Castro désigne le meilleur joueur du match… et il est Nantais !

Par William Tertrin
OM : De Zerbi a mis un gros coup de pression à ses joueurs après Angers
Ligue 1...

OM : De Zerbi a mis un gros coup de pression à ses joueurs après Angers

Par William Tertrin
RC Lens : Pierre Sage a vécu un match « atroce » à Metz
Ligue 1...

RC Lens : Pierre Sage a vécu un match « atroce » à Metz

Par William Tertrin
ASSE Mercato : un club de Bundesliga craque pour Boakye, Kilmer Sport fixe ses conditions !
ASSE...

ASSE Mercato : un club de Bundesliga craque pour Boakye, Kilmer Sport fixe ses conditions !

Par Laurent Hess
Lamine Yamal (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : la carrière de Lamine Yamal est-elle en danger ? 

Par Bastien Aubert
Stade Rennais : Pouille fait une grande annonce sur l’avenir d’Habib Beye !
Ligue 1...

Stade Rennais : Pouille fait une grande annonce sur l’avenir d’Habib Beye !

Par Laurent Hess
FC Nantes – AS Monaco : les Canaris plombés par leur défense, Guirassy n’a pas suffi
AS Monaco...

FC Nantes – AS Monaco : les Canaris plombés par leur défense, Guirassy n’a pas suffi

Par Laurent Hess
OM : Robinio Vaz en cache misère, De Zerbi n’en sort pas grandi… les Tops et les Flops du match nul contre Angers
Angers SCO...

OM : Robinio Vaz en cache misère, De Zerbi n’en sort pas grandi… les Tops et les Flops du match nul contre Angers

Par Laurent Hess
Ligue 1 : l’OM et l’OL ont craqué complet !
Angers SCO...

Ligue 1 : l’OM et l’OL ont craqué complet !

Par Laurent Hess
ASSE : longtemps snobé, Cardona fait passer un message clair à Horneland
ASSE...

ASSE : longtemps snobé, Cardona fait passer un message clair à Horneland

Par Laurent Hess
Pedri lors d'un match amical du FC Barcelone cet été.
FC Barcelone...

FC Barcelone : coup dur confirmé pour Pedri !

Par Laurent Hess
RC Lens : les Sang et Or tombent de haut à Metz… les Tops et les Flops du match
FC Metz...

RC Lens : les Sang et Or tombent de haut à Metz… les Tops et les Flops du match

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet