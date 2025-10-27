L’attitude de Vinicius hier lors du Clasico pourrait lui valoir une sanction de la part du Real Madrid.

L’Espagne s’enflamme ce lundi, au lendemain du Clasico remporté par le Real Madrid face au Barça (2-1), sur l’attitude de deux des stars de la rencontre : Lamine Yamal et Vinicius. Tous deux se sont invectivés hier. Yamal est montré du doigt pour sa piètre prestation et ses propos polémiques avant le match, et Vinicius pour avoir pété les plombs au moment de son remplacement. Le Brésilien s’en est pris à Xabi Alonso et à son staff, montrant sa colère et lâchant même une insulte, à en croire certains médias.

Vers une amende de 53 000 € ?

Selon Marca, Vinicius ne sera pas sanctionné. AS abonde dans le même sens. Mais Mundo Deportivo non. Le média catalan évoque une possible amende du Real contre son joueur. « L’attitude de Vinícius lors du Clásico n’a pas été bien accueillie dans le vestiaire de l’équipe première du Real Madrid. Tout porte à croire que Vinícius sera sanctionné pour son attitude lors du remplacement. Le club y réfléchit sérieusement, et son comportement lors du Clásico pourrait coûter cher au Brésilien. » Le média espagnol explique qu’il pourrait écoper d’une amende, comme le stipule la convention collective en vigueur depuis 2015, et qu’elle pourrait atteindre 53 000 euros.