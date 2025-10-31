ASSE : un seul changement dans le groupe pour affronter le Red Star

Le groupe de l’ASSE pour se déplacer sur la pelouse du Red Star ce samedi à 20 heures.

Ce samedi, l’ASSE se déplace sur la pelouse du Red Star pour la 13e journée de Ligue 2. Le groupe de 18 joueurs retenu par Eirik Horneland vient d’être dévoilé, et plusieurs absents sont à déplorer : Chico Lamba et Lassana Traoré (convalescents), Igor Miladinovic (suspendu) et Augustine Boakye (forfait). Le seul changement dans le groupe par rapport au match contre Pau est l’entrée du jeune défenseur Kévin Pedro à la place de Boakye.

Le groupe de l’ASSE

Larsonneur, Maubleu – Annan, Appiah, Bernauer, Ferreira, Nadé, Pedro – El Jamali, Gadegbeku, Jaber, Moueffek, Tardieu – Cardona, Davitashvili, Duffus, Old, Stassin.